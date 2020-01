Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) In "Beute: Mein Jahr auf der Jagd" berichtet die niederländische Autorin Pauline de Bok über die Aktivität der Jagd. "Ein Jäger muss sich in die Tiere hineinversetzen, aber er muss sich auch selbst kennen: seine Motive, Fähigkeiten, Schwächen und seinen Jagdinstinkt", heißt es zum Buch. Zudem erfahren die Zuhörer der Lesung am 22. Januar, 19.00 Uhr, in der Rathenower Stadtbibliothek, wie die Jagd einer Gesellschaft den Spiegel vorhält, "die immer mehr Tiere ´verbraucht’, aber vom Töten nichts wissen will." Pauline de Bok nimmt Leser und Zuhörer mit auf eine Entdeckungsreise von der ersten Spur bis zum Schluss, vom Aufbrechen des Wildes bis zum Verzehr.

Eintrittskarten sind unter 03385/512683 erhältlich.