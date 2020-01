Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Obwohl Schneemann Snowy längst im verdienten Jahresurlaub steckt, gibt es gleich drei Neuigkeiten von ihm.

Erstens, das Doppelpaket DVD und CD der diesjährigen Geschichte "Snowy und das schönste Geschenk" ist restlos ausverkauft. Die DVD allein hingegen ist auf der Internetseite des Schneemanns, beim Tourismusverein Oder-Region (TOR) sowie im Buchhaus Jachning in der Lindenallee in Eisenhüttenstadt zu haben. Zweitens, das Datum für das Casting 2020 steht fest. Am 17..Mai werden ab 10.30.Uhr wieder Talente für das diesjährige "Snowy"-Abenteuer gesucht.

Und drittens, die Musicalwahlen haben begonnen. Bis 13..Februar können Musicalfans ihre Favoriten des Vorjahres ins Rennen schicken. Eine Kategorie beim Musical-Portal Musical1 (www.musical1.de) ist das beste "Laien-Musical". Dort können Snowy-Fans aktiv werden. 2017 schaffte es "Snowy und die Zeitreise" auf Platz 3.