Christian Ebner

Stuttgart Nicht nur VW-Chef Herbert Diess sieht die Automobilindustrie vor gigantischen Umbrüchen. Das Auto werde vom Transportmittel zum wichtigsten und teuersten Gerät im Internet, mahnte Diess unlängst die Manager seines Konzerns. Das muss sich auch auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA Pkw) abbilden, die der Verband der Automobilindustrie (VDA) bislang alle zwei Jahre in Frankfurt veranstaltet hat. Nach dem Misserfolg bei Publikum und Veranstaltern im vergangenen Jahr soll sich die Leistungsschau der Industrie in eine Mobilitätsplattform wandeln, möglicherweise auch an einem neuen Ort.

An der Ausschreibung beteiligen sich neben Frankfurt noch Berlin, Stuttgart, München, Köln, Hamburg, und Hannover. Sie sollen in der kommenden Woche ihre Konzepte beim VDA vorstellen. Noch im Januar will der Verband eine Kurzliste mit drei Bewerbern erstellen und innerhalb des ersten Quartals den Zuschlag für die nächste IAA Pkw im Herbst 2021 geben.

Berlin. Die Hauptstadt wäre sicherlich der Austragungsort mit den heftigsten politischen Debatten – aber auch mit der größten Nähe zum Machtzentrum. Berlins Messe hat aus Sicht von Geschäftsführer Christian Göke Erfahrung, neben der Schau auch ein Forum zu bieten. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sieht ein weiteres Pfund: die Hochschul- und Forschungslandschaft der Hauptstadt. "Neue Mobilität ist undenkbar ohne Wissenschaft und Forschung", sagte Müller.

Trotz Dauerstau, Bahnhofsmisere und Diesel-Fahrverbot rechnet sich die Landeshauptstadt mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit gute Chancen aus. "Wir sind die Heimatstadt der Mobilität", sagt Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne). Die Stadt habe eines der dichtesten Ladesäulen-Netze für Elektroautos. Es gebe bereits erste Taxistände mit Schnellladesäulen, zudem prüfe man, wie sich Seilbahnen in der Stadt nutzen ließen. Ein Malus könnte für die Heimatstadt von Porsche und Mercedes die allzu große Nähe zu einem dominanten Hersteller sein.

München. Die Bayern machen sich große Hoffnungen. "Wir haben einen Fünf-Sterne-Flughafen", und "wir haben eines der besten und modernsten Messegelände, die es weltweit gibt", sagte Messechef Klaus Dittrich. Mit BMW, Audi, MAN und vielen Zulieferern sei Bayern ein wichtiger Standort der Autoindustrie. Die großen US-Tech-Konzerne Microsoft, Apple, Google, Amazon und IBM hätten wichtige Standorte beziehungsweise ihre Deutschland-Zentralen in München.

Frankfurt. Der Vorjahresveranstalter setzt auf Urbanität und will wegen der vielen Einpendler gleichzeitig das Rhein-Main-Gebiet einbinden. Mit Flughafen, Hauptbahnhof, Internetknoten und Autobahnkreuz stelle Frankfurt das europäische Mobilitätsdrehkreuz schlechthin dar, wirbt die Initiative "JAA zur IAA". In der Region findet sich auch das gerade erneuerte Opel-Testgelände, das für Test- und Demonstrationsfahrten genutzt werden könnte.

Hamburg. Auch die Metropole an der Elbe reklamiert den Titel der deutschen Mobilitätsstadt Nummer eins für sich. Im Zusammenhang mit dem Weltkongress für Intelligente Transportsysteme (ITS) im Oktober 2021 hat die Hansestadt rund 100 Mobilitätsprojekte angeschoben, von denen 30 bereits abgearbeitet seien. "Wir werden ein Reallabor für digitale Mobilität bekommen", sagt Messechef Bernd Aufderheide. Als Freifläche bieten die Hanseaten das Heiligengeistfeld an, auf dem sonst der Jahrmarkt "Dom" abgehalten wird.

"Die neue IAA muss die Gamescom der Mobilität werden", sagt Messe-Geschäftsführer Gerald Böse mit Blick auf die in der Domstadt stattfindende Online-Spiele-Messe. Man wolle Autofans "mit einem emotionalen Event" ansprechen und dabei alle Facetten der Mobilität einbeziehen – sowohl die ökonomischen als auch die ökologischen.

Bereits Austragungsort der IAA Nutzfahrzeuge, setzen die Niedersachsen auf ihr weitläufiges Messegelände mit großen Freiflächen. Die zunehmende Vernetzung von Autos könne dort getestet werden. "Hannover ist das einzige Messegelände, das zur IAA ein 5G-Netz und ein digitales Verkehrssystem für automatisiertes und vernetztes Fahren bieten kann", hieß es bei der Messegesellschaft.