Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Metallbauer-Lehrling Pascal Bonneß ist in seiner Ausbildung im zweiten Anlauf richtig durchgestartet. Der junge Mann, der die Fachrichtung Konstruktionstechnik eingeschlagen hat, steht beispielhaft für all jene, die nicht aufgeben und mit Unterstützung den für sie richtigen Weg finden. Jüngst wurde er für sein vorbildliches Ausbildungsengagement als "Azubi des Monats" Januar durch die Handwerkskammer Potsdam geehrt.

Mit dem Wechsel des Ausbildungsbetriebes (aufgrund innerbetrieblicher Probleme) machte der junge Metallbauerlehrling einen ganz großen Schritt. Denn verbunden war für den damals 19-jährigen damit der Umzug von Wildau nach Brandenburg an der Havel. Seine neue Station: die Metallbau Maserowski GmbH in der Barnimstraße.

Auch wenn sein Zwillingsbruder bereits in der Havelstadt studierte, bedeutete das für Pascal, erstmalig auf eigenen Beinen zu stehen und die Herausforderungen in neuer Umgebung allein meistern zu müssen.

"Trotz der Turbulenzen im Ausbildungsablauf, die der Wechsel mit sich brachte, schaffte es Pascal, sein hohes Niveau in der Theorie und Praxis gleichermaßen zu halten. Wir spürten zudem beide schon in der Kennlernzeit, dass wir gut zusammen passen und die Probleme der Umstellung gemeinsam lösen werden," erinnert sich sein Ausbilder Benjamin Beyer an die ersten Wochen zurück und ergänzt: "Schon nach kurzer Zeit glänzte Pascal mit seinen starken Eigenschaften! So wie der Edelstahl, den er inzwischen selbstständig in der Werkstatt be- und verarbeitet und auf der Baustelle verbaut."

Neue Wohnumgebung, neuer Ausbildungsbetrieb, neue Eindrücke – all das hielt Pascal nicht davon ab, sich obendrein zum Klassensprecher in der Berufsschule wählen zu lassen. Kollegen, Ausbilder und Lehrer loben die Offenheit des jungen Mannes, mit der er auf Menschen zugehe und immer Gesprächsbereitschaft signalisiere. So nehme er sich beispielsweise im Betrieb gern junger Praktikanten an und zeige "Metall-Interessierten" die Arbeit und Produkte des Handwerksbetriebes.

Der 20-jährige ist im dritten Ausbildungsjahr und hofft im Sommer 2020, also ein halbes Jahr früher als geplant, den Gesellenbrief in der Tasche zu haben. Die Weichen dafür und für die Weiterbeschäftigung im Betrieb sind gestellt. Pascal Bonneß würde gern bleiben und die Betriebsleitung sich über sein Bleiben freuen.

Der Abteilungsleiter Berufsbildung bei der Handwerkskammer Potsdam, Andreas Körner-Steffens, lobt das Engagement von Betrieb und Azubi und unterstreicht: "In der öffentlichen Statistik würde Pascal Bonneß unter ‚Ausbildungsabbrecher‘ laufen. Doch er steht beispielhaft dafür, dass sich dahinter in den meisten Fällen ein Wechsel des Ausbildungsbetriebes verbirgt. Wir hoffen, dass dies bei künftigen Auswertungen die entsprechende Berücksichtigung findet!"

Petra Müllers Meisterbetrieb ist heute froh, mit seinem "Azubi des Monats" diesen gemeinsamen Weg gegangen zu sein. Auch wenn es mit der Übernahme des Ausbildungsverhältnisses anfangs viele Fragen und Ungewissheiten gab. Der Stolz, dass man mit Pascal einmal mehr einer neuen Handwerkergeneration den Weg in die eigene Zukunft ebnen konnte, schwingt da zu Recht mit.

Die Geschichte des Handwerksbetriebes geht bis ins Jahr 1959 zurück. 1988 übernahm Gerhard Maserowski als einstiger Mitarbeiter des Firmengründers Erich Bath das Unternehmen und gab ihm den Namen Metallbau Maserowski. Im Jahr 2002 trat Tochter Petra Müller die Nachfolge an. Der erste Lehrling begann nur ein Jahr später seine Ausbildung. Heute sind hier 10 Mitarbeiter tätig, vom Lehrling über den Schweißfachmann bis hin zum Betriebswirt des Handwerks.