Das neue Liebenwalder Tanklöschfahrzeug wurde am Sonnabend fulminant präsentiert.

Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Die Liebenwalder Feuerwehrhat am Sonnabend das neue Tanklöschfahrzeug (TLF) 9000-32 offiziell in Betrieb genommen. Zuvor mussten die Mitglieder der Wehr, vor allem aber die Maschinisten, noch einmal die Schulbank drücken, um sich mit der Technik vertraut zu machen und in die Bedienung des wirklich "bulligen" Fahrzeuges eingewiesen zu werden.

Beim Fahrgestell handelt es sich um einen Tatra. Eine bewusste Wahl, wie Liebenwaldes Stadtbrandmeister Heiko Müller erklärt. "Brandenburg ist ein Flächenland, das Einsatzgebiet sind die Wiesen und Felder und ebenso die Wälder. Da brauchen wir ein Fahrzug, das robust ist und sich seinen Weg zum Brandort bahnt."

Das vermag der Tatra. Er hat Allradantrieb und kann dadurch quasi bis zum Brandort hinfahren. Die Technik ist einfach und kann mit einer Mannschaftsstärke von einem Fahrer und drei Mann bedient werden. Die 9000 steht für das Fassungsvermögen von 9 000 Litern Wasser. Der Löschstrahl reicht bis zu 50 Meter Entfernung oder kann alternativ im Sprühmodus auf fünf Metern eingesetzt werden. 356 000 Euro hat die Stadt für die Spezialanfertigung bezahlt. Gut ein Jahr liegen zwischen Bestellung und der Auslieferung.