BRAWO

Brandenburg an der Havel Ein 25-jähriger Asylbewerber beleidigte am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr den Fahrer eines Linienbusses und beschädigte zwei Scheiben des Fahrzeugs mit einer Flasche. Der Busfahrer hielt daraufhin an der Rathenower Landstraße an und der Mann flüchtete aus dem Bus.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Flüchtige gestellt werden. Dabei wurde festgestellt, dass er alkoholisiert war. Außerdem wurde bei der Durchsuchung eine Tüte mit Betäubungsmitteln und ein aus einer Diebstahlshandlung stammendes Handy gefunden. Das Handy wurde einem Wusterwitzer, welcher in der Nacht im Zug von Berlin nach Magdeburg kurz eingeschlafen war, entwendet. Das Handy konnte sich der Geschädigte am Nachmittag von der Polizeiwache in Brandenburg abholen.

Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Anzeigen aufgenommen, er wurde nach Ausnüchterung aus dem Gewahrsam entlassen. Die weitere Bearbeitung übernimmt die Kriminalpolizei.