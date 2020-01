BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Brandenburger Polizei sucht nach diesen beiden EC-Karten-Dieben. Sie hatten die entsprechende Karte am Vormittag des 17. Mai 2019 geklaut, als die 67-jährige Besitzerin einen Moment unaufmerksam war und ihre Handtasche in einem Einkaufswagen in einem Supermarkt des Wuster Einkaufszentrums außer Blick ließ. Diese Chance nutzten die Täter, um die Handtasche zu entwenden.

Schon kurze Zeit später nutzten sie eine EC-Karte der Frau, um damit Geld von einem Sparkassenautomaten in der Brandenburger Innenstadt abzuheben. Die Täter erbeuteten so mehrere Hundert Euro Bargeld.

Die Polizei fragt nun: Wer kennt die auf dem Bild abgelichteten Personen und kann Hinweise zu deren Identität oder Aufenthalt geben? Wer hat die Täter bei der Diebstahlshandlung im Wuster Supermarkt, oder bei der Nutzung des gestohlenen EC-Karte, in der Brandenburger Sparkassenfiliale beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg, unter der Telefonnummer: 03381 560-0 entgegen. Außerdem kann das Hinweisformular der Online Services im Bürgerportal unter www.polizei.brandenburg.de genutzt werden. Direkt zu finden unter: polbb.eu/hinweis.