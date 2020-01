René Wernitz

Westhavelland (MOZ) Die Mark Brandenburg - grüner geht es kaum. Denn hier gibt es einen Nationalpark, drei Biosphärenreservate und elf Naturparke. Gemeinsam entsprechen sie etwa einem Drittel der Landesfläche. Wie schön grün es bei uns ist, neuerdings mit grünem Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz, erfahren derzeit Besucher der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin.

In der Brandenburghalle machen die 15 Großschutzgebiete jeweils für sich Werbung. Freilich bringen auch Vertreter des weitläufigsten Großschutzgebiets reichlich Info-Material unters Volk. An diesem Donnerstag ist der Naturpark Westhavelland an der Reihe. Obgleich 1.315 Quadratkilometer groß, ist es weiter fraglich, wer sich denn überhaupt zu den Naturparkbewohnern zählen darf.

Ein paar Kilometer vor der A2-Autobahnabfahrt Brandenburg/Havel macht zwar ein gut sichtbares Schild auf den Naturpark Westhavelland aufmerksam. Nur erschließt sich in keiner Weise, wo der grüne Bereich beginnt bzw. endet. Denn auch im 22. Jahr des Parkbestehens existiert keine entsprechende Willkommens-Beschilderung an Straßenrändern.

Wer also von der Autobahn abfährt, würde fehl in der Annahme gehen, er befände sich nun im Naturpark. Ein einstiger Landkreis Westhavelland erstreckte sich einst von Norden her und schloss die Stadt Brandenburg mit ein. Das liegt aber schon mehr als siebzig Jahre zurück.

Auf der Bundesstraße B102 muss man bis nach Pritzerbe (Landkreis Potsdam-Mittelmark) fahren, um den Naturpark zu erreichen. Auf der von Brandenburg an der Havel stadtauswärts nach Norden führenden Landesstraße L98 beginnt die grüne Zone bereits wenige Kilometer vor Brielow.

Dieses mittelmärkische Dorf liegt am Beetzsee, der komplett zum Naturpark gehört, ebenso wie andere an seinen Ufern befindliche Dörfer wie Radewege, Ketzür und Päwesin. Derweil gehört im Norden sogar noch Neustadt/Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) dazu. Das geografische Zentrum des Naturparks befindet sich demnach etwa nahe des Witzker Sees. Allerdings wurde das Naturparkzentrum einst an der südwestlichen Peripherie, im Haveldorf Milow, eröffnet.

Die Einrichtung, betrieben vom hiesigen Regionalverband des Naturschutzbunds (NABU), bietet eine Fülle an Informationen. Online existiert sogar ein Naturprodukt-Shop, in dem aktuell aber nur ein paar Fruchtaufstriche verfügbar sind sowie aus Klosterfelde (Landkreis Barnim) stammender Senf. Eine eigene Naturpark-Dachmarke, unter der Bio- und Öko-Produkte aus dem Westhavelland in den Handel gelangen könnten, kam ebenso nie zustande wie eine Beschilderung an den Straßenrändern.

Da Brandenburg auch politisch immer grüner wird, könnten diesbezügliche Initiativen womöglich in Potsdam angeregt und finanziell gefördert werden. Schließlich unterstehen alle Großschutzgebiete der Oberhoheit des Landes, dessen Umweltminister nun der Grünenpolitiker Axel Vogel ist.