OGA

Oranienburg (MOZ) Ein Knallkörper ist am Samstagabend in der Hand eines 20 Jahre alten Mannes explodiert. Der Unfall ereignete sich an der Adolf-Dechert-Straße in Oranienburg.

Nach Angaben der Polizei erlitt der Mann eine offene Wunde. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen unsachgemäßen Umgangs mit Pyrotechnik ermittelt.