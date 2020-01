OGA

Schildow (MOZ) Ein betrunkener Mann hat am Samstagabend in Schildow einen 23-Jährigen, der auf dem Grünstreifen der Schönfließer Straße eine Werbetafel an einem Mast anbringen wollte, mit seinem Auto gerammt.

Der junge Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 60-jährige Unfallfahrer, der offenbar zu schnell unterwegs war und deshalb von der Straße abgekommen ist, hatte 1,65 Promille.