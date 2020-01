Erhard Herrmann

Brandenburg an der Havel Dichtes Gedränge herrschte am Sonntag im Foyer des Brandenburger Theaters bis in die späten Nachmittagsstunden beim 5. Bildermarkt. Zurecht, denn es lohnte sich, vorbeizuschauen: Nach zweijähriger Pause holte der Bildermarkt vielversprechende Künstler ins Rampenlicht, förderte Talente und bot Kunstinteressierten einen leichten Einstieg in die Welt authentischer Produkte und Unikate.

Die Arbeiten breit gestreut – Aquarelle und Grafiken, Gemälde in Acryl oder Öl, Collagen und Mischtechniken. Abstrakte Farbwelten oder altmeisterliche Stillleben, Karikaturen und Landschaften, Fotografien, bemalte Steine und Straußeneier wurden von den 50 Ausstellern präsentiert. "Für diese Ausstellung bietet das Foyer eine optimale Plattform. Gemeinsam mit anderen Vertretern aller Kunstrichtungen wollen wir Kunst unter die Leute bringen. In Zukunft wird sich das Theater dafür noch mehr öffnen", sagte der Künstlerische Leiter Frank Martin Widmaier zur Eröffnung.

Von Organisatorin Adriane Porikys wurde ein toller Ausstellungsmix geschaffen. Gemeinsam stellen Alt und Jung aus, ein echter Markt für Generationen. Der älteste Aussteller schon 84 Jahre alt, die jüngste gerade Künstlerin mit gerade einmal 13, Laura Hartert aus Brandenburg an der Havel. "Das abstrakte Malen ist eine schöne Art vom Stress abzuschalten", so die junge Künstlerin. Sie malt erst seit einem halben Jahr und nutzte den Bildermarkt als Gradmesser für das Interesse und Annahme ihrer Arbeiten.

Andere Aussteller waren hingegen schon das fünfte Mal dabei. Dazu gehört auch Daniel Schröder aus Großwudicke. "Ich habe Freude an der Kunst und das möchte ich anhand meiner Arbeiten vermitteln. Ich schätze beim Bildermarkt den kommunikativen und kreative Austausch mit dem Publikum und die zufälligen Begegnungen zwischen den Ausstellern", erklärte der Künstler seine Motivation hier immer wieder dabei zu sein.

Am Ende des Tages fühlten sich viele Künstler vor allen eins: in ihrem Tun bestätigt. Denn nicht selten vergehen viele Stunden sehr anstrengender Arbeit, bis ein einziges Werk vollendet ist. Der Bildermarkt war daher auch eine große Anerkennung für die jeweiligen Arbeiten und die Künstler.