Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Temperaturen muten derzeit eher frühlingshaft an. Von Winter ist keine Spur, von Schnee erst recht nicht. Der Verein Neuruppiner Bilderbogen wird das ändern. Am kommenden Wochenende schneit es zumindest in Teilen Neuruppins. Anlass ist das Winterfest im Hangar 312.

"Wir haben wirklich lange überlegt, denn es ist ein ganz schöner Aufwand", sagt Christian Juhre vom Verein. Doch ein Anruf beim ARD-Wettermann Donald Bäcker brachte Sicherheit: "Er hat uns versichert, dass es am 25. und 26. Januar nicht schneien wird. Aber es wird etwas kälter – perfekte Bedingungen für uns", so Juhre. "Jetzt machen wir das." Auf dem Gelände des Hangars wird eine große Rampe aufgebaut, die zur Rodelbahn wird. Diese ist zirka zehn Meter lang. "Darauf und auf den Auslaufbereich am Ende kommt Schnee", erklärt Christian Juhre. Die Rampe ist rund vier Meter breit.

Rodelreifen und Po-Rutscher

Da es zu Unfällen kommen könnte, müssen die Kinder ihre eigenen Schlitten aber zu Hause lassen. Rodelreifen stehen aber zur Verfügung. Po-Rutscher aus Plastik können mitgebracht werden. Diese gibt es aber auch vor Ort. "Wichtig ist, dass die Kinder auf der Rodelbahn wirklich ins Rutschen kommen", sagt Christian Juhre. Bei dem Weiß auf der Bahn wird es sich auch um echten Schnee handeln. Dieser wird von Fachleuten mittels einer sogenannten Schneeproduktionsmaschine hergestellt. "Das ist nicht so eine Maschine, wie es sie in den Alpen gibt", sagt Juhre. "Dafür braucht man nämlich Minusgrade." Die Schneeproduktionsmaschine kann auch bei 30 Grad Celsius eingesetzt werden. Sie stellt aber ebenfalls Schnee her, der – wenn es etwas kälter ist – auch liegen bleibt. Daher wird ab Donnerstag am Hangar fleißig produziert.

Am Sonnabend um 10 Uhr wird das erste Winterfest am Hangar 312 mit weißer Pracht dann eröffnet. Neben der Rodelbahn gibt es auch einen separaten Schneebereich. "Da können die jüngeren Kinder spielen oder einen Schneemann bauen", erklärt Nadine Brodehl vom Verein Neuruppiner Bilderbogen. Dazu kommen eine Schiffsschaukel, eine Hüpfburg und ein Kinderkarussell. Für Mittagsverpflegung ist mit Bratwurst und einer Gulaschkanone gesorgt.

Im Hangar selbst wird ebenfalls etwas los sein: Dort ist ein großer Winterflohmarkt aufgebaut. Rund 30 Tische haben im Inneren Platz. Sie alle waren innerhalb von zwei Tagen nach der Ankündigung gebucht. Der Sonnabend endet mit einer großen Après-Ski-Party unter freiem Himmel. Diese startet um 18 Uhr. Die Besucher können sich am Lagerfeuer im Schnee wärmen. Es gibt Glühwein, Kinderpunsch und heiße Cocktails. "Wir schauen mal, wie lange es an diesem Tag geht", sagt Juhre.

Am Sonntag, 26. Januar, wird weitergefeiert. Dann ist das Fest von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Verein Neuruppiner Bilderbogen muss dieses Mal für sein Fest Eintritt verlangen. Fünf Euro pro Tag und Person fallen an. "Es ist einfach ein riesiger Aufwand – auch finanziell –, dass wir es am Hangar schneien lassen", sagt Christian Juhre.