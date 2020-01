OGA

Glienicke (MOZ) Eine Frau, die ihren Hund ausführte, hat in der Nacht zu Sonnabend in Glienicke einen Einbrecher in die Flucht geschlagen.

Sie bemerkte einen Mann, der sich in der Eichenallee auf dem Balkon eines Einfamilienhauses an einer Tür zu schaffen machte. Die Frau schrie den Mann an, der daraufhin erschrak und die Flucht ergriff. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter durch die Polizei blieb erfolglos. Am Tatort wurden Spuren gesichert.

Einbrecher waren in derNacht zu Sonntag auch in der Glienicker Ahornallee unterwegs. Dort kletterten sie über einen Zaun auf ein Grundstücke brachen mehrere auf einer Terrasse stehende Schränke auf. Ob daraus etwas entwendet wurde, ist unbekannt. Die Täter drangen des Weiteren auf einem Nachbargrundstück in einen unverschlossenen Schuppen. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Die Kriminalpolizei ermittelt.