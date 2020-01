Ricardo Steinicke

Bernau Vor allem der Oldenburger Marcel Keßen war mit seinen 33 Punkten am Sonntagabend in der Bernauer Erich-Wünsch-Halle nicht zu stoppen. Lok rutscht mit der Niederlage in der Tabelle der ProB auf den sechsten Platz und ist im engen Mittelfeld nun punktgleich mit gleich fünf Mannschaften.

Während die Gäste aus Oldenburg aus einem vollen Kader in Bestbesetzung schöpfen konnten, fehlten bei den Bernauer Hausherren neben Konstantin Kovalev (Daumenverletzung) auch die beiden Alba-Youngster Nolan Adekunle und Evans Rapieque, die am internationalen U18-Turnier der EuroLeague in München teilnahmen.

Symptomatisch für das ganze Spiel kassierte Lok gleich zu Beginn aus zwei Ballverlusten heraus einen 5:0-Lauf. Die Bernauer fingen sich in der Folge und konnten durch Kresimir Nikic mit 8:7 in Führung gehen (4. Minute). Oldenburg fand mit einem weiteren Run aber direkt die Antwort. Noch ließen die Brandenburger vor 566 Zuschauern nicht abreißen. Unter den Augen Alba Berlin-Coach Aito sowie Co-Trainer Sebastian Trzcionka und weiteren Berliner Spielern blieb das Spiel bis zum zweiten Viertel ausgeglichen.

Zu schwache Dreierquote

Neben vielen Ballverlusten sorgte aber eine schwache Dreierquote für wenig Fluss in der Bernauer Offensive. Als dann Oldenburgs Big-Man Marcel Keßen Mitte des zweiten Viertels den freien Distanzwurf traf, wuchs der Rückstand erstmals in den zweistelligen Bereich (23:33, 15. Minute). Malte Delow und Alexander Blessig fanden zwar die passende Antwort ebenfalls vom Halbkreis – zur Halbzeit behielt Oldenburg aber mit 37:48 die Kontrolle.

Daran änderte sich auch dem Seitenwechsel nichts. Oldenburg traf aus der Nahdistanz mit 74 Prozent unglaublich sicher. Bernau tat sich schwer, sowohl defensiv wie offensiv in einen Rhythmus zu kommen, weshalb die Gäste zum Schlussviertel auf 53:72 davon zogen. Das letzte Aufbäumen der Bernauer diente dann nur noch der Ergebniskosmetik. An der deutlichen 75:94-Niederlage änderte das ausgeglichene vierte Viertel nichts mehr.

"Für uns war heute wenig zu holen", gab Lok-Coach René Schilling nach dem Spiel zu. "Ich hatte das Gefühl, dass Oldenburg in vielen Phasen des Spiels viel mehr an den Sieg geglaubt hat als wir selbst. In dieser Liga zählt jeder Punkt im Kampf um die Play-offs. Ich bin von daher von unserem Spiel heute schon enttäuscht."

Sonnabend zum Spitzenreiter

Am Sonnabend wartet gleich ein richtig dickes Brett auf die Barnimer. Sie reisen zum Tabellenführer EN Baskets Schwelm, der nach wie vor mit zwölf Siegen an der Spitze thront.

Lok Bernau steht in der Tabelle nach dem 16. Spieltag mit einer Bilanz von neun Siegen zu sieben Niederlagen auf dem sechsten Platz der ProB. Die Teams aus Sandersdorf, Münster, Wedel, Bernau und Bochum sind punktgleich und teilen die Plätze drei bis sieben. Durch die Siege von Oldenburg und auch Dresden ist das Feld in der Liga im Kampf um die Play-offs nun noch einmal enger zusammen gerückt und es bleibt richtig spannend.

Bernau: Alexander Blessig (15 P, 3 Ass), Lorenz Brenneke (14 P, 5 Reb), Malte Delow (12 P, 6 Reb, 4 Steals), Kresimir Nikic (12 P, 5 Reb), Dan Oppland (9 P), Till Isemann (6 P), Ben Lingk (4 P, Reb), Till Hornscheidt (3 P), Abi Kameric