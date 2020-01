Simone Weber

Rathenow Die Winterhalle in der obersten Etage der Askania-Werke wurde nach dem Benefiz-Event am 21. Dezember durch den Vermieter geschlossen, und der Mietvertrag wurde gekündigt. Damit kann "Die Halle 3.0" durch Jugendliche nicht mehr genutzt werden.

In den letzten zwei Monaten des Vorjahrs mietete Kevin Musold, Betreiber des "Street-Store" und selbst Skater, die Halle, um Skatern und Rollerfahrern über die Wintermonate eine Möglichkeit zu geben, ihrem Hobby nachzugehen. Um die monatliche Miete in Höhe von 500 Euro auch künftig aufzubringen, veranstaltete er gemeinsam mit Bands, die ihren Probenraum in den Askania-Werken haben, das Benefiz-Event.

"Am Montag nach dem Event schloss der Vermieter die Halle, kündigte mit sofortiger Wirkung den bestehenden Mietvertrag und begründete dies mit Verstößen gegen die Hausordnung. Die Veranstaltung wurde nicht angemeldet, was aus unserer Sicht als privat organisierte Party nicht nötig gewesen wäre und am nächsten Tag wurden Zigarettenkippen gefunden", erklärte Julien Glapski, einer der Mieter.

"Allerdings konnten die Nutzer der Halle seither nicht mehr in die Halle. Einige haben noch ihre Sportgeräte drin und ich meine gesamte Technik-Anlage vom Event, die ich für andere Auftritte benötige. Auch der bisherige Mieter konnte die Halle nur einmal kurz betreten, da das Schloss durch den Vermieter ausgetauscht wurde." Dies begründet der Vermieter nun wieder mit einem in Tagen nach dem Event statt gefundenen Einbruch in die Halle.

Dazu kommt, dass es zwischen einzelnen Mietern und dem Immobilienverwalter persönliche Differenzen geben soll, und so ein Gespräch zwischen den Parteien schwer möglich sei.

Wilfried Löbel, Verwalter der Askania-Immobilien, wollte auf Nachfrage, sich nicht zu den Vorgängen äußern.