Simone Weber

Rathenow Ein frohes neues Jahr, wünschen sich auch Asiaten, allerdings nicht zu Silvester. Etwa der 2006 gegründete Vietnamesische Verein Rathenow-Havelland traf sich am Samstag zu großen Jahreswechsel-Party. Es war Tet-Fest.

Das für Vietnamesen wichtigste Ereignis markiert gleichsam den Frühlingsbeginn. Der Zeitpunkt richtet sich nach dem Mondkalender und wird vom ersten Tag bis zum dritten Tag des ersten Monats des chinesischen Mondkalenders gefeiert. In diesem Jahr offiziell am 25. Januar. Mit 2020 wird das Jahr der Ratte begrüßt. Dieses Tier steht für reiche Ernte, Erfolg im Geschäft und in der Liebe.

Zur Party im Konzertsaal am Schwedendamm konnte der Vorsitzende des hiesigen Vietnamesischen Vereins, Hong Nam Phan, etwa 200 Gäste begrüßen. Er sagte in die Runde: "Aus diesem Anlass möchten wir uns bei der Stadt Rathenow für die stets wohlwollende Unterstützung der vietnamesischen Gemeinschaft bedanken." Hong Nam Phan wies darauf hin, dass vor 45 Jahren erstmals deutsch-vietnamesische Beziehungen im Rahmen der Diplomatie aufgenommen wurden.

Mit einem traditionellen Tanz der Drachen und den besten Wünschen für das Neue Jahr startete das Fest. Seitens der Stadt feierte Alexander Goldmann mit, in Vertretung des Bürgermeisters. Der Rathenower Finanzamtsleiter kennt Vietnam aus dem Urlaub und schätzt die Tradition des Tet-Festes mit fröhlicher Feier und ebenso freundlichen Menschen, die an diesem Tag farbenfrohe traditionelle Kleider tragen.

"Die Mitglieder der vietnamesischen Gemeinde bereichern das Leben unserer Stadt. Viele von ihnen sind als Selbstständige in Rathenow tätig", so Goldmann. Für ihn war die Teilnahme am Programm mit einer kleinen Quizfrage "überstanden". Währenddessen "musste" die Integrationsbeauftragte des Landkreises Havelland, Anne-Christin Kubb, sich auf einem Stück Teppich rutschend, sportlich an einem Staffelwettbewerb beteiligen.

Bevor das Kulturprogramm startete, wurden 13 besonders erfolgreiche Schüler der vietnamesischen Gemeinde mit kleinen Geldgeschenken geehrt sowie Peter Phan, der seine Ausbildung erfolgreich abschloss. Diese Ehrung ist eine ebenso gute Tradition.

Wie bei uns wird auch im südostasistischen Vietnam des alte Jahr mit Böllern und Raketen verabschiedet und das neue begrüßt. Indes ist das kulinarische Angebot erheblich umfangreicher. Nach dem Essen zeigten sich die Vietnamesen als begeisterte Sänger und Tänzer und gestalteten ein knapp zweistündiges mitreißendes Programm. Und auch das Mikrofon wurde immer wieder zu spontanen Gesangseinlagen vietnamesischer Lieder weitergereicht. Bis in die Nacht wurde gefeiert.