René Wernitz

Rathenow (MOZ) Das musste ja mal so kommen in Rathenow. Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis Leute auf einem Fußweg von einem Radfahrer, am 14. Januar in der Friedrich-Engels-Straße, angefahren werden. Denn augenscheinlich sind zu viele Radler auf Gehwegen der Stadt unterwegs.

Den Unfall neulich verursachte eine 30-jährige Radlerin. Am Straßenrand haltend wollte ein Taxifahrer einem Kind beim Aussteigen auf der Gehwegseite helfen. Dabei kam es zur Kollision. Dabei gilt doch, dass Straßen zu nutzen sind, wo kein Radweg vorhanden. Ausnahmen werden durch das Schild "Radfahrer frei" angezeigt. In der Friedrich-Engels-Straße gelten keine Ausnahmen.

Obgleich Radler keine Fahrerlaubnis bzw. keinen Führerschein benötigen, haben auch sie Regeln zu beachten, die in der Straßenverkehrsordnung (StVO) festgeschrieben sind. Diese hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) auf seiner Webseite zusammengefasst unter dem Titel "Verkehrsrecht für Radfahrende" (www.adfc.de).

Mitunter sind auch motorisierte Verkehrsteilnehmer nicht über alle bestehenden Regeln auf dem Laufenden. Wer weiß beispielsweise genau zu sagen, ob ein an einer Haltestelle mit eingeschaltem Warnblinker stehender Linienbus überholt werden darf oder nicht. Die Frage stellt sich etwa an Landstraßen wie die von Rathenow nach Bamme (Haltestelle Ringwall) oder in Richtung Böhne.

Dort gibt es keine Haltebuchten, in die Busse fahren könnten. Daher betätigt der Fahrer den Warnblinker, wenn er zum Halten ansetzt. Das bedeutet für dahinter folgende Fahrzeuge, dass sie jetzt auf keinen Fall überholen dürfen. Erst wenn der Bus steht, kann es in Schrittgeschwindigkeit an diesem vorbei gehen. Auch entgegenkommende Fahrzeuge müssen entsprechend langsam sein. Solche Haltestellen sind für Busfahrer mit einem kleinen roten Dreieck am Haltenstellenschild zu erkennen.

Sogar Fußgänger haben gewisse Pflichten. So ist etwa ein Fußgängerüberweg zu nutzen, wenn er vorhanden ist. Zudem muss eine Überquerung der Fahrbahn auf kürzestem Wege und zügig erfolgen. Grundregeln hat der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) auf seiner Webseite unter dem Titel "Fußgänger im Straßenverkehr" zusammen gefasst. Eine andere dieser wichtigen Regeln besagt übrigens, dass Fußgänger außerhalb geschlossener Ortschaften immer links, also dem Verkehr entgegen zu laufen haben. Das gilt auch für Jogger und Walker. Zuwiderhandlungen können mit 5 Euro Verwarngeld geahndet werden.