Hohen Neuendorf (MOZ) Nach einem Einbruch in Hohen Neuendorf, der sich bereits am 19. Dezember, an der Berliner Straße ereignet hat, sucht die Polizei den Eigentümer des auf dem Foto abgebildeten Fahrrades.

Der Einbrecher war an besagtem Tag mit diesem Fahrrad am Tatort erschienen und hatte es später dort unangeschlossen zurückgelassen, teilte die Polizei am Montag mit.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes Damenfahrrad der Marke "Bergamont" mit einem auffällig gestalteten braunen Sattel.

Wer Hinweise zu dem auf dem Foto abgebildeten Fahrrad oder zum Eigentümer geben kann, wird gebeten, die Polizeiwache Hennigsdorf unter 03302 8030 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.