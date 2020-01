Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Gemeinsam frühstücken und sich über Fragen der Schwangerschaft, der Stillzeit und der Baby-Kennlernzeit austauschen - dies können schwangere Frauen monatlich in der Klinik Rathenow. Das Havelländische Netzwerk Gesunde Kinder lädt dazu regelmäßig ein - das nächste Mal am Freitag, 24. Januar, von 9.00 bis 11.00 Uhr. Das Frühstück wird von einer Hebamme begleitet, die die Fragen der Frauen beantwortet. Anmeldungen werden unter 03385/5553086 entgegengenommen. Das Frühstück findet in der Klinik Rathenow, Raum B 334.1 (3. Etage) statt.