Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Ein Skodafahrer darf mit einer Anzeige rechnen, weil er am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 5 einem Rettungswagen in kurzem Abstand hinterher fuhr. Dieser war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs in das Nauener Krankenhaus, um schnellstmöglich einen Patienten einzuliefern. Die Besatzung des Rettungswagens informierte die Polizei über den Autofahrer, der verbotswidrig hinter dem Krankenwagen herfuhr. Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und ist strengstens untersagt. Der Fahrzeugführer des weißen Skodas muss mit einer Anzeige rechnen.