MOZ

Bernau (MOZ) Die Polizei bittet in einem Vermisstenfall die Öffentlichkeit um Mithilfe. Seit dem 13. Januar ist die 51-jährige Annett Neumann aus Bernau vermisst.

Zuletzt war sie mit einem olivgrünen Mantel, dunkelblauer Jeans, schwarzen Winterstiefeln, einer bunt gestreiften Wollmütze und einem Wollschal bekleidet, meldete die Polizei. Sie trug eine schwarz-rosa Ledertasche bei sich.

Ihr Wagen, ein grauer VW Golf Plus, wurde in Lanke in Höhe der alten Feuerwehr gefunden. Tagelange intensive Suche der Polizei und Feuerwehr, darunter in Lanke, führte bisher nicht zum Erfolg.

Die Polizei fragt: Wer hat Frau Neumann seit dem 13. Januar noch gesehen? Wer weiß, wo sie sich aufhält?

Hinweise zur Gesuchten nimmt die Polizei in Bernau unter der Tel. 03338-361 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.