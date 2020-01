Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Gleich zweimal wurde die Polizei am Wochenende zu Fällen von Fahrerflucht in Falkesee gerufen. So meldete am Samstag ein Zeuge in der Akazienstraße einen missglückten Wendeversuch eines Autofahrers, der dann einfach weiter fuhr. Der Zeuge konnte sich das Kennzeichen merken, woraufhin die Beamten zur Anschrift des Fahrzeughalters fuhren. Dort wurden die Eltern des Beschuldigten angetroffen, welche nach Schilderung der Sachlage ihren Sohn kommen ließen. Als dieser mit dem Fahrzeug eintraf, konnte die Zusammengehörigkeit der Schäden geprüft und zweifelsfrei die Schuld des Verursachers festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

In der Nacht zu Sonntag teilte schließlich ein Anrufer der Polizei mit, dass ein Verkehrszeichen an der Spandauer Straße Ecke Leipnizstraße umgefahren wurde und nun auf der Straße läge, dazu Teile einer Stoßstange. Die Polizei fand in Folge einen PKW und dessen Fahrer auf einem nahegelegenen Parkplatz. Die Autoteile konnten zweifelsfrei dem Auto zugeordnet werden. Der Fahrer pustete sich derweil auf 1,6 Promille und räumte ein, das Schild umgefahren zu haben. Der PKW wurde nicht mehr fahrbereit auf dem Parkplatz stehen gelassen. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.