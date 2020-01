"Mit dem Kopf durch die Wand": Diesne Eindruck hatte man am Samstagabend häufiger bei den West-Spieler, aber nicht nur bei Michael Habermann, der in dieser Szene zu sehen ist. © Foto: ter

Martin Terstegge\BRAWO

Brandenburg Brandenburg. Das war schwer zu verdauen, was sich am Samstagabend in der West-Halle, gerade im zweiten Durchgang, abgespielt hat. Die gastgebenden Handballer des SV 63 Brandenburg-West mussten sich der SG Uni Greifswald/Loitz mit 21:28 geschlagen geben. An dieses Endergebnis wird wohl zur Pause (12:12) niemand, selbst der größte Pessimist, nicht gedacht haben.

Die Hausherren benötigten eine kleine Anlaufzeit, ehe sie ins Spiel fanden. 0:3 hieß es in der 5. Minute, doch Tom Kryszon (2) und Leroy Fleischer sorgten binnen 60 Sekunden für den 3:3-Ausgleich. Dies zeigte Wirkung bei den Gästen, die sich nach ihrem Start ein Tick zu sicher fühlten, als ihre ersten beiden Versuchen im West-Kasten landeten. Denn nun stand die West-Deckung sehr sicher, in der zwei Spieler heraus ragten. Zum einen Philip Kryszon, der immer wieder das Angriffsspiel der Greifswälder störte, wie auch Schlussmann Jurij Benkendorf. Die Norddeutschen scheiterten immer wieder an ihm, der bei der Mehrzahl der 12 Gegentreffern zur Halbzeit sogar dran war.

Wenn die Abwehrarbeit das große Plus der Hausherren vor der Pause war, so war die Offensive das große Minus. Am erfolgreichsten waren die Brandenburger im direkten schnellen Gegenstoß, vor allem wenn Tom Kryszon zum Abschluss kam. Auch wenn bei ihm nicht jeder Versuch saß, so hinterließ er noch den zuverlässigsten Eindruck. Sein Bruder Philip kam zwar auf drei Tore in der ersten Hälfte, ließ aber einiges liegen, wie aber auch andere Teamkollegen.

Dies ist einer der Gründe, dass es zur Halbzeit nur 12:12 stand, ein anderer war das schwache Schiedsrichtergespann. Der Vorteil an den oberen Ligen sind die deutlich besseren Schiedsrichter gegenüber den unteren Klassen. Doch die bedien Referees vom Samstag gehören zu den schlechteren Paaren der Oberliga. In der Anfangsphase konnte sich zum Beispiel Philip Kryszon trotz schwere Behinderung durchsetzten und wurde beim Torwurf zurück gepfiffen, der Vorteil genommen. Dann übersahen die Unparteiischen ein klares Kreisübertreten bei den Gästen. Und während die Brandenburger bereits in der 3. Minute eine erste Zeitstrafe kassierten, gab es für die SG Uni erst einmal gelbe Karten. Zwei, drei Tore hat dieses Duo wohl den Hausherren bis zur Pause gekostet.

Allerdings hatten sie nach dem Seitenwechsel keinen Einfluss auf die weiterhin schlechte Wurfleistung. Die brach letztendlich den Brandenburgern das Genick. Außerdem ließ die Deckungsarbeit insgesamt nach und auch Torwart Benkendorf war nicht in der Lage an das hohe Niveau der ersten 30 Minuten anzuknüpfen. Die Lücken waren einfach zu groß die seine Vorderleute nun den Norddeutschen anboten.

Bereits nach zehn Minuten führten die Gäste mit 19:14. Sie spielten keinen "Zauberhandball", waren aber in ihrer Chancenverwertung nun wesentliche effektiver, das war der wesentliche Unterschied beider Mannschaften. Symbolhaft eine Szene Mitte der zweiten Hälfte, als zuerst Philip Kryszon scheiterte, den Nachwurf von Sebastian Ackermann wehrte der SG-Torwart zur Seite in Richtung Fleischer ab, der den Ball an den Pfosten knallte. Die Dreifachchance war dahin und irgendwie auch der letzte Glaube daran die Partie zu drehen.

Trainer Sven Schößler wechselte nun durch, doch Steven Nhantumbo und Nick Stenzel konnten dem Spiel keine neuen Impulse geben. Vielleicht hätte die Magnus Wybranietz geben können, der sich aber am Mittag krank gemeldet hatte. Wenigstens der eingewechselte Leon Rühlmann konnte mit seinen zwei Toren, bei zwei Versuchenso etwas wie ein Erfolgserlebnis verbuchen.

Der 21:28-Endstand ist sicherlich zu hoch ausgefallen, doch am verdienten Sieg der Uni Greifswald/Loitz ändert dies nichts. Allzulang sollten sich die West-Spieler mit dieser Begegnung aber nicht beschäftigen. Sie werden wissen, dass der zweite Abschnitt unterirdisch war und wären falsch beraten die Schuld nur bei den Schiedsrichtern zu suchen. Sie sollten auch auf die erste Hälfte blicken, denn da machten sie ein gutes Spiel, wo nichts darauf deutete, dass sie verlieren würden.

Am kommenden Sonnabend (25. Januar) steht die schwere Partie beim Ludwigsfelder HC an, wo die Brandenburger in der Außenseiterrolle sind. Doch am 1. Februar gilt es, wenn im Heimspiel mit dem VfV Spandau ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf aufläuft. Da gibt es keine Entschuldigungen, da zählen nur die zwei Punkte.

SV 63 West: Benkendorf, Müller, M. Schößler, Nhantumbo, Heuer, Meyel, Rühlmann 2, Stnzel, Habermann 1, Mandler, Fleischer 3,T. Kryzon 8, P. Kryszon 5, Ackermann 2/1.