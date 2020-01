Markus Kluge

Lüchfeld (MOZ) In Lüchfeld sind zwei Spaziergänger von einem Hund attackiert worden. Eine 19-jährige Frau und ihr 22-jähriger Begleiter aus Rumänien gingen am Samstagnachmittag in Lüchfeld mit ihrem Hund spazieren. Dabei kamen laut Polizeiangaben zwei nicht angeleinte große Hunde angelaufen. Das Paar ergriff daraufhin die Flucht. Einer der beiden freilaufenden Hunde biss die junge Frau in den Unterschenkel und den Mann in die Wade. Dann kam die Hundehalterin hinzu, pfiff beide Hunde heran und leinte sie an. Die 19-Jährige meldete sich am Montag in der Polizeiinspektion und erstattete Strafanzeige. Die Beamten informierten das zuständige Temnitzer Ordnungsamt.