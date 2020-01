MOZ

Hennickendorf (MOZ) Ein Mieter in einem Mehrfamilienhaus am Kirchplatz in Hennickendorf hat den Ursprung eines Wasserschadens gesucht. Er klingelte am Sonntagmorgen beim Nachbarn über seiner Wohnung, um zu erfahren, woher das Wasser kommt.

Sein Nachbar geriet dabei in Rage, bedrohte und beleidigte ihn. Der betrunkene Hennickendorfer zeigte gegenüber den alarmierten Polizeibeamten gar den Hitlergruß. Die Polizisten nahmen den Mann schließlich in Gewahrsam.