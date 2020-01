OGA

Oberhavel (MOZ) Lautstarke Jugendliche haben die Polizei am Wochenende in Glienicke, Nassenheide und Oranienburg auf den Plan gerufen. In Oranienburg lieferte sich der Nachwuchs sogar eine handfeste Auseinandersetzung mit einem Anwohner.

Zunächst waren die Beamten am Freitagabend in der Straße am Waldsee in Nassenheide gefragt. Anwohner hatten sich beschwert, dass Jugendliche herumbrüllten und Cannabis rauchten. Vor Ort traf die Polizei wenig später drei Jugendliche an. Bei einem 15-Jährigen wurden im Rucksack mehrere Tütchen mit Restanhaftungen von Cannabis gefunden. Der junge Nassenheider wurde seinen Eltern übergeben. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Gegen 22 Uhr beschwerte sich ein ein Glienicker bei der Polizei über rund 20 bis 30 Jugendliche, die im Skaterpark laut Musik hörten. Als die Polizei eintraf, ergriffen zahlreiche Jugendliche die Flucht.Vier Personen wurden noch gestellt und deren Personalien aufgenommen. "Danach verließen alle den Ort und es kehrte Ruhe ein", teilte die Polizei am Montag mit.

In Oranienburg geriet ein 55-jähriger Oranienburger am Sonntag gegen 13 Uhr mit acht Kindern und Jugendlichen in der Tiefgarage in der Lehnitzstraße aneinander. Der Mann hatte die Gruppe zur Rede stellen wollen, weil es zuvor sehr laut gewesen sein soll, heißt es im Polizeibericht. Dabei sei es zur Auseinandersetzung zwischen dem Mann und zwei Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren gekommen. Passanten konnten die Streitenden trennen.

Hinzugerufene Polizeibeamte konnten die Beteiligten feststellen und nahmen eine Strafanzeige wegen Körperverletzung auf.