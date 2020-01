Brandenburg an der Havel

Erhard Hermann

Brandenburg an der Havel In Göttin hat sich kürzlich die Bürgerinitiative (BI) "Naturnahe Ortsteile" formiert. "Wir stehen für ein naturnahes, ruhiges und lebenswertes Leben in Göttin und den anliegenden Orts- und Stadtteilen", sagte Robert Thiele, Sprecher der neuen Bürgerinitiative, zu der bisher zwölf Gründungsmitglieder gehören. Hauptziel ist die Verhinderung des Baus einer geplanten Straße von Wilhelmsdorf über die Scholle und Göttin, weiter nach Paterdamm.

In einem ersten Schritt sollten bei einer Versammlung der BI am vergangenen Wochenende genügend Mitstreiter rekrutiert werden, um dem geplanten Protest Ausdruck zu zu verleihen. Angesichts des Themas ein leichtes: Rund 150 Besucher hatten sich eingefunden, um sich über Anlass und Ziele der jüngst gegründeten BI zu informieren und sich aktiv oder inaktiv zu beteiligen. Aufgrund des großen Andranges wurde die Veranstaltung kurzerhand sogar vom Bürgerhaus in die Kirche verlegt.

Ins Rollen gekommen war die Idee einer zur A2 parallelen Umgehungstrasse mit der Anfrage 253/2019 vom 10. September 2019 als die Fraktion der Freien Wähler den Vorschlag zur Verkehrsentlastung unterbreitete. Dabei wurde der Ausbau des Paterdammer Weges als Straße mit Ortsumfahrung des Ortsteils Göttin und Anbindung an den Stadtteil Eigene Scholle/Wilhelmsdorf über den Eichhorstweg/Göttiner Steig avisiert. Oberstes Ziel: eine direkte Straßenführung zum Knotenpunkt B 102/L 88 und zur BAB 2, um den Verkehr über die Ziesarer Landstraße/Wilhelmsdorfer Landstraße und über die Bahnübergänge Planebrücke und am alten Schlachthof zu entlasten. Auch, um den immer lauter werdenden Rufen nach einer besseren Infrastruktur und Verkehrsplanung nachzukommen. Eigentlich eine gute Sache. Das Ganze aber bitte nicht vor meiner Haustür – so die einhellige Meinung vieler Göttiner.

Damit es zu keiner Planung der Trasse oder gar einem Planfeststellenverfahren kommt, will die Bürgerinitiative schon in diesem sehr frühen Stadium aktiv dagegen vorgehen. Eine von der BI erstellte und vorgestellte fiktive Straßenführung, verdeutlichte das Szenario. "Auch wenn die genaue Streckenführung noch nicht bekannt ist, müssen wir damit rechnen, dass Ortsteile mit einem solchen Straßenbauprojekt durchschnitten würde und ein Landschafts- und ein Naturschutzgebiet berührt wären", betonte Robert Thiele. Eine erhöhte Lärmemission schädige zudem nicht nur die Wohnqualität, sondern bedrohe auch die Tierwelt, so die weiteren Befürchtungen der BI-Gründer.

Die Weichen für Art und Weise des Protestes sollen jetzt bei einer Mitgliederversammlung in den nächsten Wochen gestellt werden. Im ersten Schritt will man viele Unterschriften sammeln und diese dann Oberbürgermeister Steffen Scheller am 12. Februar bei einer Gesprächsrunde in Göttin übergeben. "Diese soll aber nur der Auftakt für weitere Protestaktionen werden", bekräftigte Robert Thiele (GEH)