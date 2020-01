Th. Messerschmidt

Kirchmöser (BRAWO) "Innovation" ist wörtlich übersetzt eine Neuerung. Wer sich einen Innovationspreis verdienen möchte, muss also Neues präsentieren. Die Havel Metal Foam GmbH hat es wiederholt geschafft und war nun als zweifacher Preisträger auserkoren für die Auftaktveranstaltung des "Brandenburger Innovationspreises 2020" – ausgeschrieben vom Brandenburger Wirtschaftsministerium. Deswegen kam Wirtschaftsminister Jörg Steinbach persönlich in die im Jahr 2015 gebaute Produktionshalle der 2013 in Kirchmöser gegründeten Firma, die sich auf die Entwicklung und Produktion von Aluminiumschaum spezialisiert hat. "Das ist sozusagen das erste Metall auf der Welt, das auf dem Wasser schwimmt", beschreibt Geschäftsführer Friedrich Schuller die Innovation, die sich seit 2018 in ersten Serienprodukten findet. Beispielsweise Batteriekästen für Autos und Verpackungen für Sprengmaterial. Es dauere, ein völlig neues Material auf dem Markt zu platzieren, doch das es so vielseitig als Schock-, Schall- und Temperatur-Absorber einsetzbar ist, sei die Rentabilität nur ein Frage der Zeit.

Firmen wie VW und die Deutsche Bahn verbauen bereits Aluschaum-Produkte. Wächst die Produktpallette wie erhofft, soll 2021 eine zweite Produktionshalle in Kirchmöser entstehen und die Mitarbeiterzahl (derzeit 22) steigen. Laut Schuller führe man mit MAN, BWM, Scania und anderen vielversprechende Verhandlungen und sei in wichtigen Testphasen, um beispielsweise für Ikea den Einsatz der stabilen und leichten Aluminiumschaumplatten im Möbelbau zu prüfen. Klingt wieder nach einer preisverdächtigen Innovation. Aber nicht mehr für den "Brandenburger Innovationspreis 2020", der Montag in den Bereichen Ernährungswirtschaft, Kunststoffe und Chemie sowie Metall ausgeschrieben wurde. Gesucht werden die besten Ideen und Lösungen von Start-ups, Mittelständlern und Großunternehmen sowie kreative Verbundlösungen, die in enger Zusammenarbeit von Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen entstanden sind. Interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer können sich bis zum 13. April 2020 bewerben – www.brandenburger-innovationspreis.de.

