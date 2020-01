Markus Kluge

Neuruppin Unbekannte versuchten am Sonntagmorgen gegen 6.20 Uhrin Neuruppin an der Karl-Marx-Straße in eine Wohnung einzubrechen. Der 49-Jährige Mieter war allerdings daheim und rief die Polizei. In dei Wohnung gelangten die Einbrecher nicht. Sie richteten aber einen Schaden an, der auf rund 300 Euro beziffert wird. Die Polizei konnte vor Ort keine Täter mehr finden. Die Beamten stellten bei der Tatortbereichsfahndung aber zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren und einen 20-Jährigen fest. Diese sagte, dass sie nichts mit dem versuchten Einbruch zu tun zu hätten. Bei ihnen wurden geringe Mengen Drogen sowie Zubehör aufgefunden und sicherstellt. Zudem war der 20-Jährige zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Die zuständige Staatsanwaltschaft wurde informiert.