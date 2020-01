Markus Kluge

Heinrichsfelde (MOZ) Nicht ganz so clever war ein 30-jähriger Kyritzer am Sonntag unterwegs, als er mit seinem Rad in Heinrichsfelde an der B5 auf eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei zukam. Denn er hatte während der Fahrt ein Handy am Ohr, was nicht gestattet ist. Die Polizisten stoppten und kontrollierten den Mann darauhin. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag. Er hätte die anstehende Haft von 40 Tagen abwendenden können, wenn er seine Strafe von 600 Euro gezahlt hätte. Weil er das Geld aber nicht aufbringen konnte, wurde er vorläufig festgenommen. Am Montag brachten Polizeibeamte den Kyritzer in eine Justizvollzugsanstalt.