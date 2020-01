Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Zum wiederholten Male musste die Neuruppiner Polizei eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an einem Auto aufnehmen, genauer gesagt, weil ein Scheibenwischer abgebrochen worden war. Diesmal war ein Opel Astra betroffen, der in Neuruppin auf einem Schotterparkplatz in der Nähe des Krankenhauses von Freitag bis Sonntag geparkt war. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 100 Euro.