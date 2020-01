Roland Becker

Oranienburg (MOZ) Gleich zweimal innerhalb einer Stunde ist die Polizei am Freitagabend zum Hennigsdorfer Postplatz gerufen worden.

Wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Montag mitteilte, wurde die Wache gegen 20.30 Uhr von einem Zeugen darüber informiert, dass ein 24-jähriger Afghane eine 14-Jährige am Gesäß und Hüfte berührt habe. Danach habe der Mann weitere Passantinnen angesprochen und versucht, sie anzufassen. Den mittlerweile erschienenen Beamten gegenüber habe sich der Mann aggressiv verhalten. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Täter in Gewahrsam genommen. Dort habe er die Zelle verschmutzt. Eine Alkoholkontrolle ergab, dass der Mann 1,67 Promille intus hatte. Gegen den vorläufig Festgenommenen wurden mehrere Anzeigen aufgenommen.

Als die Polizei gegen 21.30 Uhr erneut zum Postplatz gerufen wurde, hatte eine Gruppe von vermutlich fünf Männern einen 24-jährigen Syrer und einen ein Jahr älteren Pakistani angegriffen und geschlagen. Laut Feierbach erlitten die Opfer Verletzungen im Gesicht, die ambulant behandelt wurden. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht restlich geklärt. Auslöser des Angriffs könnte ein die falsche Annahme gewesen sein, dass wiederum ein Mann eine Frau belästigt habe. Die bisherigen Ermittlungen hätten aber ergeben, dass eine Frau die beiden Asylbewerber angesprochen habe.

Polizei geht von fünf Tätern aus

Die Polizei vermutet, dass eine Gruppe deutscher Männer diese Situation falsch interpretiert hatte und davon ausging, dass erneut eine Frau belästigt werde. Daraufhin hätte die Gruppe die beiden Ausländer geschlagen und vermutlich auch getreten. Die fünf unbekannten Täter seien geflohen, bevor die Beamten vor Ort erschienen, heißt es im Polizeibericht. Allerdings, so bestätigte Feierbach auf Nachfrage, hätten die Beamten kurz nach der Tat fünf deutsche Männer im Umfeld der Tat festgestellt. "Wahrscheinlich handelt es sich bei diesen aber nur um Zeugen", sagte Feierbach. Eine Tatbeteiligung könne ihnen bislang nicht nachgewiesen werden. Allen zu diesem Zeitpunkt Anwesenden seien Platzverweise ausgesprochen worden.

Der Postplatz habe sich seit dem vergangenen Sommer zu einem abendlichen Treffpunkt unterschiedlicher Gruppen entwickelt, berichtete Feierbach. Dabei sei es in der Hennigsdorfer Innenstadt mehrfach zu Konfrontationen gekommen, die in körperliche Auseinandersetzungen mündeten. Ähnliches sei auch in Hohen Neuendorf festzustellen. Wegen dieser Konfrontationen sei an diesen Kristallisationspunkten der Gewalt die Streifentätigkeit der Polizei verstärkt worden.