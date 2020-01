Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Am Montagvormittag kam es auf der Bundesautobahn 10, zwischen den Anschlussstellen Brieslang und Falkensee, zu einem Auffahrunfall, bei dem hoher Sachschaden entstand und ein Mann leicht verletzt wurde. Zunächst war ein Kleintransporter auf dem rechten Fahrstreifen liegen geblieben. Während der 63-Jährige Fahrer auf Hilfe wartete, übersah der 54-jährige Fahrer eines Sattelzuges den stehenden Transporter und krachte in ihn hinein. Beide Fahrzeuge durchbrachen die rechte Leitplanke und kamen neben der Fahrbahn im abschüssigen Straßengraben zum Stehen. Durch den Aufprall wurde der Kleintransporter-Fahrer leicht verletzt und musste durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallstelle wurde an die Landesbetrieb Straßenwesen übergeben. Die Bergung der beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge soll in den Abendstunden beginnen. Die Schadenshöhe wurde vorläufig auf etwa 200.000 Euro geschätzt.