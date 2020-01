Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Neuruppiner Galerie am Bollwerk startet ins 14. Jahr ihres Bestehens. Die Zahlen sprechen für den Erfolg des Projektes, das als Wagnis begann: Die 85. Ausstellung steht an. Insgesamt 55 705 Menschen haben die Galerie an der Seepromenade seit 2006 besucht. Und es sollen mehr werden, viel mehr. Das Programm für 2020 jedenfalls sieht so aus, als würde es einige Neugierige anlocken können.

Der Startschuss für die neue Saison fällt am 12. März. Dann wird die "Zweite Freie Neuruppiner Kunst-Ausstellung" eröffnet, die bis zum 26. April gezeigt wird. "Jeder Freizeitkünstler kann dort mit maximal zwei Arbeiten teilnehmen", erklärt Matthias Zágon Hohl-Stein, Künstler und Mitglied im Verein. Das Konzept gebe es schon seit Langem in Berlin, wo es sich bewährt hat. "In den 1980er-Jahren, als ich selbst noch dort gelebt habe, habe ich daran teilgenommen", so Zágon Hohl-Stein.

Erste Auflage war Erfolg

Mehr als 25 Teilnehmer gab es bei der ersten Ausstellung dieser Art in der Galerie. "Wenn es erforderlich ist, werden wir das gesamte Gebäude einbeziehen", so der Künstler. Ihm schwebt ein "Konglomerat an Freizeitkünstlern" vor. Wer dabei sein möchte, kann bis zum 9. Februar einen Brief in den blauen Briefkasten links vom Galerieeingang werfen. "Wir melden uns dann", verspricht Cornelia Lambriev-Soost vom Verein.

Wenn die "Zweite Freie Neuruppiner Kunstausstellung" wieder abgebaut ist, herrscht für einige Tage Ruhe in der Galerie, ein Durchatmen, bevor es weitergeht. Ab dem 14. Mai zeigt der Neuruppiner Künstler Bernd Weimar dort seine Werke. Er konzentriert sich auf Kaltnadelradierungen und Skulpturen. "So lange ich in dieser Stadt lebe, kenne ich ihn", sagt Matthias Zágon Hohl-Stein über Bernd Weimar. Dieser wolle mit der Ausstellung einen runden Geburtstag feiern, aber auch einmal eine andere Seite seines Schaffens präsentieren. 2006, im allerersten Jahr der Galerie, hat Weimar dort schon einmal sein Werk gezeigt. "Und er zählt zu den Gründungsmitgliedern unseres Vereins."

Bis zum 28. Juni sind Weimars Werke zu sehen, dann wird der "Budenzauber" eingeläutet: So hat der Keramiker Hendrik Schink seine Exposition überschrieben. Er zeigt am Bollwerk ab dem 11. Juli und bis zum 23. August neue Arbeiten, unterteilt in drei Akten. Diese tragen die Namen "Zeitgenossen", "Nachtgestalten" und "Märchen, Mythen, Sagen". "Der Titel trifft es wunderbar", verrät Cornelia Lambriev-Soost. "Es wird ein kleines Spektakel."

Künstlerfreundschaften

Anschließend bleiben nur wenige Tage Zeit, um die alte Ausstellung raus- und die neue einzuräumen. Ab dem 28. August heißt es in der Galerie am Bollwerk wieder einmal "Künstlerfreundschaften". Heike Jeschonnek lebt in Berlin, hat aber ein Atelier in Neuruppin. 2017 hat sie schon einmal ihre vielschichtigen Wachsbilder an der Seepromenade gezeigt. Nun werden ihre surrealen Landschaften wieder Einzug erhalten. Begleitet wird Jeschonnek von Ariane Boss, einer Künstlerin, die ebenfalls dem Surrealen nicht abgeneigt ist. Sie malt fantastische Paradieswelten in Öl. Die beiden Künstlerinnen haben sich während des Studiums in Berlin kennengelernt.

Wie lange genau das Ergebnis dieser Freundschaft in der Galerie am Bollwerk zu sehen ist, steht noch nicht fest. Das hängt vom diesjährigen Workshop der Lichtdesigner ab. Dafür steht laut Cornelia Lambriev-Soost das Thema noch nicht fest. Fakt ist aber, dass die Lichtdesigner in der Galerie arbeiten werden. "Wir halten ihnen den Raum frei und sind dabei flexibel."

Mit der letzten Ausstellung des Jahres 2020 erfüllt die Galerie dem Verleger Günter Rieger einen lang gehegten Traum. Die Schau startet im November und wird bis Januar gezeigt. "Er hat Künstler angesprochen, die sich mit Neuruppin beschäftigen", erklärt Cornelia Lambriev-Soost. Deren Werke werden nun gezeigt.