BRAWO

Brandenburg Am Donnerstag, 12. März, findet der Engagement-Marktplatz zum 13. Mal statt. Ab 16.30 Uhr heißt es im Rolandsaal dann wieder "Gewinn für alle", denn Vereine und gemeinnützige Organisationen kommen mit Unternehmen ins Gespräch und vereinbaren verbindlich Vorhaben zur weiteren Zusammenarbeit.

Diese Vereinbarungen, in der Marktplatzsprache "Matches" genannt, nutzen beiden Seiten. So erhielten etwa die Bewohner der Lebenshilfe im vergangenen Jahr eine Führung durch die Werkstätten von Metallbau Windeck. Im Gegenzug dazu unterstützten die Mitarbeiter der Lebenshilfe das Sommerfest der Firma mit Kinderschminken. Die Auszubildenden der Stadtverwaltung halfen den Johannitern bei der Renovierung ihres Seniorentreffs. Die Johanniter führten dafür einen Erste-Hilfe-Kurs durch.

So entsteht, gemäß dem Motto der Veranstaltung, ein Gewinn für beide Seiten.

Das wesentliche Prinzip dabei: Verhandelt und angeboten werden darf alles – außer Geld. "Broker", die einen Überblick über die Teilnehmenden haben, helfen vor Ort bei der Suche nach dem passenden Match-Partner. Vereine, Organisationen und Unternehmen aller Größen können auf dem Engagement-Marktplatz den passenden Kooperationspartner finden. Manch einer geht dabei mit einer ganz anderen Vereinbarung nach Hause, als er ursprünglich im Kopf hatte. Aus der Idee eines Seniorenheims das Außengelände mit einem Barfußpfad zu erweitern, entstand nach den Verhandlungen auf dem Marktplatz beispielsweise die Vereinbarung, einen Besuchsdienst für demenzkranke Bewohner und damit eine Lern-Plattform für Auszubildende anzubieten. Der Engagement-Marktplatz ist also eine Möglichkeit, um gemeinsam über Ideen für Brandenburg an der Havel zu sprechen und diese gemeinsam weiter zu entwickeln.

In diesem Jahr findet der Engagementmarktplatz erstmalig für die gesamte Wirtschaftsregion Westhavelland statt, so dass auch Teilnehmer aus Rathenow und Premnitz willkommen sind. Das Marktplatz-Team bietet dazu am Dienstag, 21. Januar, und 18. Februar, jeweils von 18-19 Uhr im Altstädtischen Rathaus (Raum 301) eine Informations-Veranstaltungen an. Interessierte können sich dort über den Ablauf des Engagement-Marktplatzes informieren und Ideen für die eigenen Angebote entwickeln.

Weitere Informationen gibt es beim Freiwilligenzentrum, Tel.: 20 99 334, per Mail: fwz-brandenburg@caritas-brandenburg.de oder unter www.marktplatz-stadt-brandenburg.de.