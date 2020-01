Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Seit Freitag standen die neuen gelben Tonnen für Verpackungsmüll gut gefüllt vor den Häusern der Hennigsdorfer Heimstättensiedlung. Nur abgeholt wurden sie bis Montagabend nicht, was bei Anwohnern im Laufe der Tage zunehmend auf Verwunderung stieß. Denn die Leerung war für Freitag im Abfallkalender angekündigt.

Auf Nachfrage dieser Zeitung räumte AWU-Geschäftsführer Manfred Speder am Montag gleich zwei Pannen ein und bat die Anwohner dafür um Entschuldigung. Am Freitag, gestand Speder, hätten die AWU-Fahrer die Tonnen in der Heimstättensiedlung schlicht vergessen. "Es hat sich um neue Fahrer gehandelt", sagte Speder. Eigentlich sollte die Panne dann am Montag ausgemerzt werden. Allerdings habe ein technischer Defekt das dafür vorgesehene Abfuhrauto außer Gefecht gesetzt. Das Fahrzeug musste zur Reparatur. "Das ist uns schon alles etwas peinlich,. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass wir die Tonnen am Dienstagmorgen in der Heimstättensiedlung abholen werden", sagte der AWU-Chef.