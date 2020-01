Simone Weber

Berlin Die Internationale Grüne Woche (IGW) in Berlin lockt hunderttausende Besucher. Am Sonntag präsentierte sich der Landkreis Havelland am eigenen Aktionstag in der Brandenburghalle. Mit ihren mehr als 170 Ständen war diese komplett umgestaltet worden. Der bisher dörfliche Charme der als Holzhütten angeordneten Stände wich modernen Ständen, wie man sie auch in den Hallen anderer Bundesländer findet.

Den Rundgang des Landrats Roger Lewandowski (CDU) zu den havelländischen Ausstellern begleiteten Erntekönigin Lea Worf und Landbotin Inka Fähling, die beide aus Premnitz stammen. Das Bühnenprogramm am Nachmittag gestaltete unter anderem Joe Carpenter. Der Rathenower Sänger ist mittlerweile nicht nur in Brandenburger Radio-Schlager-Hitparaden erfolgreich. Auf der Bühne übergab Premnitz‘ Bürgermeister Ralf Tebling (SPD) einen Staffelstab. 2019 stand die Stadt im Mittelpunkt des Havelländer Erntefestes, eine jährliche Großveranstaltung im MAFZ-Erlebnispark, der sich in Paaren-Glien befindet. Bei der nächsten Auflage am 6. September ist die Gemeinde Dallgow-Döberitz an der Reihe. Bürgermeister Jürgen Hemberger (Freie Wähler) übernahm daher den Staffelstab.

Die Internationale Grüne Woche lädt noch bis 26. Januar ein. Der Tourismusverband Havelland, der für die gesamte Reiseregion wirbt, zu der auch Brandenburg an der Havel, Werder/Havel und Kloster Lehnin gehören, betreibt einen eigenen Stand in der Brandenburghalle.