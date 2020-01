BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Nicolaiplatz 13 steht ab dem morgigen Dienstag, 21. Januar, ein neuer Geldautomat der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) für Bargeldauszahlungen rund um die Uhr zur Verfügung.

Die MBS wird – wie bereits berichtet – die Geschäftsstelle in Brandenburg Altstadt, Plauer Straße 11, zum 2. Juni mit der zentral gelegenen Geschäftsstelle in der Sankt-Annen-Galerie, Sankt-Annen-Straße 23, zusammenlegen, wo in die Erweiterung der Beratungsräume investiert wird. In unmittelbarer Nähe des bisherigen Standortes wird somit ein neuer Geldautomaten-Standort geschaffen.