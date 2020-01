Thomas Pilz

Tornow (MOZ) In das Tierheim Tornow ist in der Nacht zu Montag eingebrochen worden. Der oder die unbekannten Täter stahlen 1 500 Euro, wie die Vereinsvorsitzende Ellen Schütze am Montag auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte. Man habe sich überdies an einem von einer Kundin zurückgelassen Portemonnaie bedient. Die Täter durchsuchten außerdem Räumlichkeiten nach weiteren Wertgegenständen, wie an der festgestellten Unordnung ersichtlich sei. Die Polizei geht von einem Gesamtsachschaden in Höhe von rund 1 700 Euro aus, erklärte Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Kriminaltechniker seien inzwischen vor Ort gewesen, um nach Spuren zu suchen. Feststehe bereits jetzt, dass die Unbekannten durch ein Fenster in den Bürotrakt gelangt seien. Eine Anzeige sei bereits erstattet worden.

Ellen Schütze erklärte, der Vorfall treffe den Verein besonders hart. "Es waren die Einnahmen vom gesamten Wochenende in der Geldkassette, denn wir konnten dieses Mal erfreulich viele Tiere vermitteln." Normalerweise befänden sich in der Kassette lediglich Bagatell-Beträge, diesmal sei es aber anders gewesen. "Uns fehlen über so viel Unverfrorenheit die Worte", ärgerte sie sich. Schütze kündigte an, am Dienstag einen besonderen Spendenaufruf zu starten, um den Schaden vor allem für die Tiere so klein wie möglich zu halten. Hilfsbereit zeigte sich eine Rohrreinigungsfirma, die für den Verein kostenlos arbeitete.