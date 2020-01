Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der Käferclub Oranienburg feiert in diesem Jahr 30. Geburtstag. Dazu ist eine Ausstellung geplant, in der die wechselvolle Geschichte des VW und des Vereins sowie der ostdeutschen Käferszene gezeigt wird.

"Schon 1988 gab es die ersten Versuche, ein Treffen von Käferfahrern in der DDR zu organisieren. Die Staatssicherheit ließ das Unterfangen aber scheitern", erinnern sich der Vereinsvorsitzende Hermann Zimmermann und der Ehrenvorsitzende Jürgen Jahnke. Die Käfer-Fahrer hätten aber nicht aufgegeben. Im politischen Wendeherbst 1989 unternahmen sie einen erneuten Anlauf. Am 16. Februar 1990 wurde der Verein schließlich gegründet – mit dem Ziel, den Käfer in der DDR zu erhalten, Interessierten eine Plattform zum Austausch zu bieten und sich mit Gleichgesinnten aus Ost und West auszutauschen. Das Ziel habe sich nach 30 Jahren nicht verändert, sagen Jahnke und Zimmermann. Das belege das weiterhin rege Vereinsleben. Käferfahrer habe es in Oranienburg seit 1972 gegeben.

Und auch an der Sympathie für den Kugelporsche hat sich nichts geändert. Beim Festumzug zu Oranienburgs 800-Jahrfeier am 4. Juni 2016 gehörten die Käfer unterschiedlicher Baujahre und Farben zu den Lieblingen.

Im Juni fahren die VW-Fans dann anlässlich des Vereinsgeburtstages mit ihren Autos zum "Geburtsort" ihres Käfers nach Wolfsburg.

Die Ausstellung in der Tourist-Info am Schlossplatz wird am 11. Februar um 15.30 Uhr eröffnet.