Hakenberg (MOZ) Der Fall von Tierquälerei in der Hakenberger Fleisch GmbH (Hafleg) wird in diesem Jahr juristisch aufgearbeitet. Wie das Amtsgericht Neuruppin am Montag mitteilte, sind nun insgesamt drei Männer, die dort tätig waren, wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz angeklagt. Dabei handelt es sich um zwei 45-jährige Männer, die die Tiere in die Schlachtung getrieben haben und die Tiere auch selbst geschlachtet haben sollen. Angeklagt ist zudem ein 40-Jähriger, der mit der Schlachtung nichts zu tun hatte, dafür aber am Zutrieb beteiligt gewesen sein soll.

Der Fall hatte 2018 für großes Aufsehen gesorgt. Denn die Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch (Ariwa) hatte die Verstöße öffentlich gemacht, die mit versteckter Kamera in dem Schlachtbetrieb aufgenommen worden waren. Zu sehen war darauf unter anderem, wie Rinder durch den massiven Einsatz von elektronischen Viehtreibern, ähnlich Elektroschockern, der Schlachtung zugetrieben wurden. Zudem war mit den Filmen dokumentiert worden, dass mehrere Rinder vor ihrer Tötung nicht fachgerecht betäubt wurden. Im Falle einer Verurteilung wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz drohen den Männern Geldstrafen oder Haft bis zu drei Jahren. Die Prozesstermine stehen laut Gerichtssprecherin Mirjam Weiß noch nicht fest.

Nachdem die Aufnahmen veröffentlicht worden waren, hat die Hafleg die Schlachtung eingestellt.