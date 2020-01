Elke Lang

Philadelphia Das Bla-Mu-Echo schallte am Sonnabend wieder von einem Ende Philadelphias zum anderen. Es gab keinen Zweifel: In dem Storkower Ortsteil wurde gezampert. Die Regie hatten die freiwillige Feuerwehr mit Ortswehrführer Rocco Senst und die Schlepperfreunde um Ralf Wittke. "The same procedure as last year", lachte der Chef der St.-Florians-Jünger. Rund 70 Leute zogen durchs Dorf, um Spenden einzusammeln und als Dank mit den Bewohnern zu tanzen. Diesmal war sogar Mozart mit Frau und drei Kindern unter den Bettlern.

Bedürftig sahen die Eltern mit ihren gepuderten Perücken und in ihren barocken, golden abgesetzten Gewändern aus geblümter Seide allerdings nicht aus. In den prächtigen Kostümen steckte die Familie Germershausen. Die Familien Frind und Boczek waren auch nicht zu übersehen. Sie liefen als Operationsteam mit blauen Kitteln und Mundschutz mit.

Es ist nicht zu verkennen, dass in Philadelphia durch die Verkleidung Familienzugehörigkeiten und Freundschaften sichtbar werden. Die Familien Zock und Franzmann stolzierten zum Beispiel nach der Idee von Annika als Pfauen herum. Eine Gruppe Bären war auch in diesem Jahr wieder dabei.

Währenddessen hatten fünf Mitglieder der Schlepperfreunde auf ihrem Grundstück für einen geselligen Abschluss der diesjährigen Zampertour Feuerschale und Grill vorbereitet.