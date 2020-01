Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Wenn es nach Vize-Bürgermeister Dirk Wendland ginge, würde die Tourist-Information dort bleiben, wo sie ist: im Rathaus am Markt. Ein geradezu leidenschaftliches Plädoyer für den Verbleib der Tourist-Information hielt Wendland bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Fremdenverkehrsvereines. Am Ende half aber auch das nicht: Mehrheitlich sprachen sich die Mitglieder für einen Umzug der Tourist-Info in den Pavillon Berliner Straße 27 aus, sobald dieser entsprechend den Vorstellungen des Vereins modernisiert und der Vorplatz gestaltet worden ist.

120 Quadratmeter Nutzfläche

Die Situation würde sich am neuen Standort dramatisch verbessert, argumentiert der Verein. Statt 30 würden künftig rund 120 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung stehen. Eine Vielzahl neuer Ideen ließ sich dort verwirklichen, warb der Vereinsvorstand für ein positives Mitgliedervotum. Der Vorplatz könne durch Sitzgelegenheiten und einen Brunnen ansprechend gestaltet werden, wodurch der gesamte Bereich der Berliner Straße und der Dammhaststraße an Attraktivität gewinnen würde.

Der große Raum könne durch Trennwände in einen Arbeitsbereich für die Mitarbeiterinnen und einen Tresen, der eventuell aus gemauerten Handstrichsteinen gestaltet werden könnte, für die Gästebetreuung aufgeteilt werden. Platz wäre auch noch für eine gemütliche Sitzecke mit Büchern und einen Kaffeeautomaten. Neben einem Bereich für die Präsentation der Informationsmaterialien sei auch eine Art Regionalladen mit ausgewählten Lebensmitteln und Souvenirs angedacht. Machbar wäre es, Regale an lokale Anbieter zu vermieten, die sonst kaum die Chance haben, ihre Produkte einem breiten Publikum anzubieten. "Mit einem schön gestalteten Vorplatz und den großen Schaufenstern würde es sehr einladend wirken, und es gibt viel weniger Hemmschwellen als am bisherigen Standort, was maßgeblich ist, um dem Gast das Gefühl zu geben, dass er bei uns willkommen ist", heißt es im Konzept des Vereins.

E-Bike-Ladestationen

Rechts neben dem Pavillon ließen sich Fahrradständer aufstellen und E-Bike-Ladestationen installieren. Eine Gestaltung des Platzes im individuellen, rot-weißen Designs Zehdenicks und einem angepassten Lichtkonzept werde sich die Einrichtung im Stadtbild abheben und hervorheben, welchen großen Stellenwert der Tourismus in der Havelstadt einnimmt.

Für einige Touristiker ist es schon jetzt unverständlich, warum der Umzug nicht längst über die Bühne gegangen ist. "Es ist schwer nachvollziehbar, warum es so lange Diskussionen um dieses Thema gibt. Das Areal ist die ideale Fläche auch für einen Fahrradverleih, eine ansprechende Grünfläche, für wechselnde Ausstellungen und einen Regionalladen", sprach sich Vorstandsmitglied Anke Treichel für eine vielfältige Nutzung des Grundstücks unter der Obhut des Fremdenverkehrsvereines aus. "Einfach machen, schneller können wir unsere Stadt gar nicht aufhübschen", forderte auch Fahrradhändler Ralph Riesenberg.

"Ich bin kein Freund dieser Lösung", stoppte Dirk Wendland die euphorische Stimmung unter den Vereinsmitgliedern. Eine Touristinformation gehöre nun einmal in die Stadtmitte. Mit dem Umzug von der Elisabethmühle ins Rathaus sei die Stadt vor zehn Jahren diesen wichtigen, richtigen Schritt gegangen. Es gebe auch heute keinen Grund, dieses Konzept in Frage zu stellen.

Mit dem Ankauf des Grundstücks Berliner Straße 27 habe die Verwaltung von Anfang an andere Pläne im Sinn gehabt. Der Pavillon sollte abgerissen werden und eine attraktive Fläche gestaltet werden. Der Pavillon sei ein Relikt der DDR-Baukunst und wenig ansehnlich. "Eine Nachnutzung des Rathauses hat niemand", so Wendland. Doch da irrt sich der Leiter der Stabsstelle in der Verwaltung: Der Fremdenverkehrsverein Zehdenick kann sich vorstellen, dass die jetzigen Räume künftig als Heimatstube genutzt werden könnten, zumal die Zukunft des Schiffermuseums an Bord des Großfinowmaßkahns "Carola" gegenwärtig mehr als unklar ist.