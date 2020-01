Matthias Henke

Gransee Vor nicht einmal einem Jahr wurde der Granseer Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen gegründet, bei der Kommunalwahl 2019 gelang es drei Kommunalpolitikern auf Anhieb mit grünem Ticket in Gremien im Amtsbereich einzuziehen – Uwe Mietrasch (Stadtverordnetenversammlung Gransee), Ines Alkewitz (Gemeindevertretung Großwoltersdorf) und Christian Dienst (Gemeindevertretung Stechlin). "Wir freuen uns natürlich, dass wir diesen weißen Fleck auf der politischen Landkarte schließen konnten. Wir erhalten seitdem viel Zuspruch", so Ingrid Hüchtker, Sprecherin des Granseer Verbandes. Bei offenen Treffen, so etwa bei der Neujahrszusammenkunft am Sonntag, nehmen mehr Menschen teil, als der Verband Mitglieder hat.

Auch in der Gremienarbeit fühle man sich ernst genommen, obwohl womöglich nicht jeder "die Neuen" mit offenen Armen empfangen habe. Aber das habe man auch nicht erwartet. Deutlich wolle sie machen, dass es nicht Anliegen der Grünen sei, illusorische Vorschläge zu unterbreiten, betonte Hüchtker. Aufgabe sei es vielmehr, mit den anderen Entscheidungsträgern auszuloten, wo man Kompromisse schließen kann.

Klimaschutz nur ein Thema

Einer der Schwerpunkte der Grünen sei etwa der Umgang mit Pestiziden in den Gemeinden. "Das Thema wurde ja letztens in Großwoltersdorf von der Tagesordnung genommen, aber wir sind dennoch guten Mutes – auch dass dies in den anderen Gemeinden ebenfalls thematisiert wird", sagte die Sprecherin.

In Sachen Klimaschutz hatte Ende vergangenen Jahres Amtsdirektor Frank Stege erklärt, er lehne es ab, den Klimanotstand zu erklären. "Aber das war gar nicht unser Ansinnen", so Hüchtker weiter. Es gehe vielmehr um das Klimaschutzkonzept des Mittelzentrums. "Das wurde mal für viel Geld erarbeitet. Wir meinen, dass man das evaluieren müsste. Was können die Gemeinde beziehungsweise das Amt tun, etwa in Sachen öffentlicher Gebäude, oder was ist geschehen und lief gut. Wie sieht es mit den kommunalen Fahrzeugen aus? Gibt es da Verbessungspotenzial?"

Zur Beteiligung einladen

Nicht unumstritten sei am Sonntag die Übertragung der Trägerschaft der Werner-von-Siemens-Oberschule Gransee vom Amt an den Landkreis gewesen. Letztlich habe sich aber eine Mehrheit herauskristallisiert, die sich für die Übertragung ausgesprochen habe.

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Politik sei eine weiteres Thema, dem sich die Bündnisgrünen widmen wollenn. "Auch wenn die entsprechende Satzung in Gransee schon beschlossene Sache ist", betont Hüchtker. "Ich erlebe oft, dass es heißt ,Politik, mach was!’Aber Politik, das sind doch wir alle." Dabei gehe es den Grünen darum, nicht nur abstrakt die Möglichkeit der Mitgestaltung einzuräumen, sondern aktiv auf Interessierte zuzugehen. Dafür brauche man allerdings Bündnispartner.

Allerdings wolle sie ein Stück weit Erwartungen dämpfen, so Ingrid Hüchtker. Schließlich sei die Partei in den Gremien jeweils nur mit einem Vertreter präsent. Künftig sei aber geplant, vor den jeweiligen Sitzungsperioden im Amt Gransee und Gemeinden zu Arbeitstreffen einzuladen. Das nächste Mal am Sonntag, 1. März, wieder im Café Hillebrand in Gransee.