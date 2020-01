red

Eisenhüttenstadt Eisenhüttenstadt. Fünf Schüler des Standortes Eisenhüttenstadt der Kreismusikschule "Jutta Schlegel" bewiesen vom 16. bis zum 18. Januar ihr Können beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Prenzlau. Charlotte Kublik (12) und Ines Katharina Lotzmanov (12) spielten in der Wertung "Streicher-Ensemble" auf zwei Violinen gemeinsam ihr Programm in der Altersgruppe III. Dafür erhielten sie einen 2. Preis. In der Wertung Klavier/Solo spielten Diana Meder (9) – sie bekam für ihren Vortrag einen 1. Preis – und Erik Schulz sowie Fabian Sündermann in der Altersgruppe III, die für ihre Klavier-Soli jeweils einen 2. Preis errangen. Begleitet wurden die Musik-Talente von Jeanette Müller, als Lehrerin der Violinspielerinnen, und von Irene Staemmler, als Lehrerin der Klavierspieler. "Wir Musikpädagogen freuen uns über die Ergebnisse und hoffen, dass die beteiligten Schüler weiter fleißig auf ihren Instrumenten üben, um zum Beispiel im Orchester der Musikschule wieder andere schöne Konzerte zu gestalten", sagte gestern Irene Staemmler zur MOZ. Sie leitet den Standort Eisenhüttenstadt der Kreismusikschule.