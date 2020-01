dpa

Nauen (dpa) Ein Smartphone ist am Montag im Oberstufenzentrum Nauen (Havelland) in Flammen aufgegangen und hat für Aufregung gesorgt.

Eine Sprecherin des Bildungsministeriums sagte, es habe eine große Stichflamme gegeben. Der Grund sei bisher unklar. Die Lehrerin habe alle Schüler sofort aus dem Raum geschickt, 14 Schüler und die Lehrerin seien vorsorglich in eine Klinik gekommen. Ein Schüler sei zur Beobachtung dort geblieben. In der berufsvorbereitenden Klasse werden 16- bis 18-Jährige an zwei Tagen in der Woche unterrichtet, an drei Tagen haben sie eine fachpraktische Ausbildung.