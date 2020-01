Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Am Sonnabend hält die gemeinsame Fraktion von SPD und Bürger für Eberswalde im Stadtparlament eine Klausurtagung ab, auf der es um die Stadtentwicklung geht. Die Volksvertreter wollen sich eine Position zu einem Infrastrukturvorhaben erarbeiten, das die Barnimer Kreisstadt wie kaum ein anderes spaltet: Es geht um den nach der Wende zweiten Anlauf, die südliche Friedrich-Ebert-Straße wiederzubebauen. "Wir haben uns dazu erklärte Befürworter und Gegner der beabsichtigen Investition eingeladen", sagt Hardy Lux, der als Fraktionsvorsitzender in der Verantwortung steht.

Schon mit der Bezeichnung wird Partei ergriffen: Die Einen nennen das 8000 Quadratmeter große Grundstück, auf dem die Schomaker-Baugruppe aus Dörpen, Niedersachsen, sieben mehrstöckige Häuser mit Ladenzeilen errichten will, eine Brachfläche, die durch die Bombenangriffe am Ende des Zweiten Weltkrieges entstanden sei. Die Anderen sprechen von einer zentrumsnahen Grünanlage.

"Die Wiese mitten in Eberswalde ist unverzichtbar für den Klimaschutz und fördert Begegnungen intensiver, als dies Geschäfte jemals könnten", sagt Paul Venuß von der offenen Gruppe "Recht auf Stadt", die bislang etwa 200 Unterschriften gegen die Wiederbebauung des Areals gesammelt hat.

Händlerschaft reagiert uneins

Zuletzt hatten Eberswaldes Stadtverordnete Ende April vorigen Jahres beschlossen, einen Bebauungsplan aufstellen zu lassen. "Im Übrigen machen wir genau das, was wir mit den Volksvertretern, den engagierten jungen Leuten, den interessierten Gewerbetreibenden und den Grundstückseigentümern verabredet haben: Wir haben eine Aktualisierung des Einzelhandelsgutachtens insgesamt und mit einem Schwerpunkt auf die Friedrich-Ebert-Straße in Auftrag gegeben", betont Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner. Zudem werde an einem Grün- und Freiflächenkonzept gearbeitet. Des Weiteren überlege die Stadt, wie die unterschiedlichen Anregungen in ein verändertes Konzept zur Bebauung und/oder Nutzung des Grundstücks einfließen könnten, teilt die Vertreterin der Eberswalder Rathausspitze mit.

In der Händlerschaft gehen die Ansichten pro oder contra Investition auseinander. "Meine persönliche Ansicht ist, dass wir die Bebauung dringend brauchen", sagt Christoph Maskow, Inhaber der Forst-Apotheke an der Friedrich-Ebert-Straße und der Gingko-Apotheke in der Rathauspassage. Um mehr Kunden von außerhalb anzulocken, müsse Eberswalde deutlich attraktiver werden, betont der Vorsitzende des Altstadtbummel-Vereins, dessen nur noch 16 Mitglieder sich kein einheitliches Meinungsbild erarbeitet haben. Dass vor allem in der Rathauspassage zunehmend Läden leerstehen würden, schließe Neuansiedlungen im Zentrum keineswegs aus, findet Christoph Maskow. Es zeige vielmehr, dass der Handlungsdruck in Eberswalde steige.

Für Tom Kräft vom Modehaus Kräft & Kräft steht außer Frage, dass die Wiederbebauung der südlichen Friedrich-Ebert-Straße "ein Segen" wäre. "Konkurrenz belebt das Geschäft", sagt er. Und erinnert an den Aufschrei, der in Eberswalde zu vernehmen war, als für den Bau des Paul-Wunderlich-Hauses der Pavillonplatz weichen musste. Heute werde allgemein anerkannt, dass erst diese Investition der Stadt ihr Zentrum wiedergegeben habe. Die Pläne der Schomaker-Gruppe könnten dazu beitragen, das Zentrum in Richtung Eisenbahnstraße zu verlängern.

Hingegen argwöhnt Torsten Pelikan von Globus Naturkost, dass der Bedarf an zusätzlichen Verkaufsflächen vielleicht nicht mehr gegeben sein könnte. "Vor zehn Jahren wäre ich ein glühender Verfechter des Vorhabens gewesen. Inzwischen wachsen meine Zweifel, was die Kaufkraft betrifft", sagt er.

