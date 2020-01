Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Bereits seit September hat die ehemalige Neuruppiner Agus/Gadat-Schule, in der Erzieher, Heilerziehungspfleger und Sozialassistenten ausgebildet werden, einen neuen Träger. Die ehemaligen Geschäftsführer Kurt Roßmann und Roswitha Mey sind in Ruhestand gegangen, berichtet Schulleiterin Birgit Volkmar, so dass ein Nachfolger gesucht wurde. Mit der Anerkannten Schulgesellschaft (ASG), die in vier Bundesländern Kitas, Schulen und Stätten für Berufsausbildung betreibt, wurde ein neuer Träger gefunden.

An den Beruflichen Schulen Neuruppin, so der neue Name der Einrichtung, werden aktuell 312 Schüler zwischen 16 und 57 Jahren ausgebildet. Zur Wahl stehen eine zweijährige Ausbildung zum Sozialassistenten sowie eine dreijährige zum Erzieher oder Heilerziehungspfleger, die berufsbegleitend in Teilzeit oder in Vollzeit mit vier zwölfwöchigen Praktika absolviert werden. Erweitert wird das Angebot von zwei Brandenburg-spezifischen Kursen, die aufgrund des Fachkräftemangels entstanden: So können sich Quereinsteiger in zwei Jahren zum Erzieher für die Kita oder für den Bereich Hilfen zur Erziehung schulen lassen. Außerdem gibt es Brückenkurse für Heilerziehungspfleger und eine zehnmonatige Schulung für Praxisanleiter, die im November startet.

Die Altenpflegeschule der Agus-Akademie, die ihren Sitz ebenfalls in dem Gebäude in der Alt Ruppiner Allee 40 hat, wird nun ebenso wie der Standort in Oranienburg von den Oberhavel-Kliniken betrieben. Volkmar berichtet, dass der Kontakt zwischen beiden Schulen gut sei und auch die Funktionsräume von beiden Schulen genutzt werden.

Seit dem Trägerwechsel gibt es fünf neue, und damit jetzt insgesamt 20 Lehrkräfte an den Beruflichen Schulen Neuruppin. Alle Stellen seien besetzt, berichtet die Schulleiterin. "Ich kann mich nicht über einen Mangel an Bewerbungen beklagen. Wir arbeiten mit Quereinsteigern und dem Schulamt zusammen. Die Lehrkräfte kommen aus der Praxis und erarbeiten sich jetzt Didaktik und Methodik", berichtet Birgit Volkmar, die selbst ausgebildete Krankenschwester und studierte Sozialpädagogin ist und sich später zur Lehrkraft und Schulleiterin weiterbildete. Sie freut sich über ihre erfahrenen Lehrkräfte, die mit ihrer Tätigkeit bei Jugendhilfeträgern oder als Lehrkräfte an Universitäten, die perfekte Theorie-Praxis-Verzahnung bieten. "Sie wissen, wovon sie sprechen", ist die 54-Jährige überzeugt.

Ziel sei es nun, das Profil der Schule weiter zu schärfen. Eine Chance, die der neue, größere Schulträger, der bereits seit 1994 auf dem Markt ist, bietet. "Los gestaltet Schule", habe es geheißen, berichtet Volkmar. Diese Selbstverantwortung berge Chancen und Herausforderungen, so die 54-jährige Mutter zweier erwachsener Töchter, die seit fünf Jahren die Schule leitet. "Wir wissen wie Schule funktioniert." Doch es müsse immer auf den Markt und nach neuen, vertiefenden Bildungsgängen geschaut werden, erklärt Birgit Volkmar. Künftig soll deshalb bei der Ausbildung die Jugendhilfe stärker im Fokus stehen. Der Bedarf seitens der Arbeitgeber sei da, berichtet Volkmar. Sie freut sich über diese neue Freiheit.

Bei der Unterrichtsgestaltung sollen die Themen für den Umgang mit älteren Kindern stärker in den Vordergrund rücken. Die angehenden Erzieher, Heilerziehungspfleger und Sozialassistenten sollen lernen, wie sie Jugendliche zu einer sinnhaften Freizeitgestaltung und zu möglichen Hobbys motivieren oder wie sie für sie eine Berufsorientierung umsetzen. Ein weiteres Schwerpunktthema ist das Krisenmanagement für Probleme der Jugendlichen im Umgang mit sich selbst, in der Familie oder in der Schule. Dazu beschäftigen sich die Schüler der Beruflichen Schulen Neuruppin mit Beratungssituationen, Kommunikation und sogenannten Aushandlungsprozessen, in denen mit den Jugendlichen Kompromisse gefunden werden. Es werde viel sehr konkret und praktisch gearbeitet.

Jahr der Gesundheit

Praktisch mitarbeiten will die Schule der ASG auch am "Jahr der Gesundheit" der Stadt Neuruppin. Birgit Volkmar: "Das nehmen wir gerne auf." Schließlich gebe es zahlreiche Verbindungen zu den Themen des Rahmenlehrplanes, wie bei der gesunden Ernährung, der Nachhaltigkeit sowie Motorik und Bewegung. Die Nachfrage an Schulplätzen ist groß. Nicht alle erhalten eine Zusage. Rund ein Viertel der Schüler ist männlich. Volkmar: "Es gibt immer mehr männliche Schüler die sich im sozialen Bereich engagieren. Sie sind eine Bereicherung, ebenso wie die älteren Schüler mit den verschiedensten Berufsbiografien." Bereits jetzt wurden erste Verträge für das neue Schuljahr, das im August beginnt, geschlossen.