Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das ist doch mal eine Ansage. Ganz überraschend wird es nun doch einen Hütte-Konzert-Sommer in Eisenhüttenstadt geben, wie man ihn kennt. Also nicht in der Inselhalle, wie zunächst geplant und auch bekanntgegeben, sondern auf der Freilichtbühne in den Diehloer Bergen. Am Montagabend hat der stadtbekannte Gastronom und Konzertveranstalter Stefan Reschke auf seiner Facebookseite bereits das Programm vorgestellt. Und das verspricht auf jeden Fall Stimmung.

Zwei Abende will er auf die Freilichtbühne einladen. Am 31. Mai soll es eine Schlagernacht geben, am 21. August eine 90er-Sause. Bei der ersten Veranstaltung stehen folgende Künstler auf dem Programm: Giovanni Zarrella, Anna-Maria Zimmermann, Bernhard Brink, Claudia Jung und Ronny Gander. Bei der 90er-Sause werden Blümchen und Mola Adebisi auf der Bühne stehen. Ein weiterer Künstler steht auf der Liste, der Name darf noch nicht bekanntgegeben werden.

"Ich bin über Weihnachten und Silvester noch einmal in mich gegangen", sagt Stefan Reschke gegenüber der Märkischen Oderzeitung. "Und letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass der Hütte-Konzert-Sommer nicht in die Inselhalle gehört, sondern auf die Freilichtbühne." Sicherlich hätte er die Inselhalle füllen können, glaubt er. Aber das sei eben nicht das Gleiche – weder für die Besucher, noch für die Künstler. Der Eisenhüttenstädter hatte außerdem die Befürchtung, dass die Marke "Hütte-Konzert-Sommer" unter dem Jahr in der Inselhalle leiden könnte. Denn der Hütte-Konzert-Sommer ist als Open-Air-Veranstaltung konzipiert worden und so auch erfolgreich geworden – über die Grenzen der Stahlstadt hinaus. Der Erfolg vom vergangenen Jahr spornte Reschke zusätzlich an. Da gab es auf der Anlage einen Besucherrekord. Dieses Gefühl möchte der Gastronom auch 2020 möglichst wieder erleben. Mit dieser Vorfreude hat er sich noch einmal in der Künstlerlandschaft umgeschaut und ein paar bekannte Namen dazu gebucht, erzählt er. Noch sind die Verträge mit der Stadt nicht gemacht. Aber auch im Rathaus dürfte man erleichtert und dankbar sein, dass "Reschi", wie er von vielen nur genannt wird, noch einmal umdisponiert hat.

Nun locken vier Veranstaltungen

Denn bislang waren seitens der Stadt im Jubiläumsjahr "70 Jahre Werk und Stadt" nur zwei Veranstaltungen auf der Freilichtbühne geplant: eine für Vorschulkinder und eine mit Künstlern, die die Axel-Titzki-Stiftung gefördert hat und fördert. Nun kommen zwei im Rahmen des Hütte-Konzert-Sommers hinzu.

Und das ist nicht alles, was Stefan Reschke als Überraschung zu bieten hat. Am Montagabend hat auch die Versteigerung eines von Jürgen Drews unterschriebenen T-Shirts begonnen. Weitere Gebote sind möglich unter der E-Mail-Adresse: info@party-reschke.de sowie auf der Facebook-Seite "Hüttekonzertsommer". Die MOZ wird Sie jeden Tag auf dem Laufenden halten, wo das Höchstgebot gerade liegt.