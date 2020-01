Ina Matthes

Seelow (MOZ) Als "unverantwortlich" hat der Landrat von Märkisch-Oderland Gernot Schmidt (SPD) das Agieren des Wasserverbandes Strausberg-Erkner WSE bezeichnet.

Der Verband hatte in einer Pressemitteilung erklärt, dass die Versorgung der geplanten Gigafactory von Tesla mit Wasser gegenwärtig nicht gesichert sei. Es gebe schwerwiegende Probleme. "Der Verband hat eine technische Lösung zu finden und zu liefern", sagt Schmidt und verweist auf den Anschluss- und Benutzungszwang für die Wasserversorgung.

Der Benutzungszwang verpflichtet Grundstücksbesitzer einerseits, die Angebote der jeweiligen öffentlichen Versorgung zu nutzen. Damit besteht andererseits auch ein rechtlicher Anspruch an den öffentlichen Dienstleister, eben diese Leistungen zu erbringen. Wenn der WSE an eigene Grenzen stoße, müsse er neue Wege suchen, sagt Schmidt. Das könne auch sein, mit angrenzenden Verbänden über Wasserlieferungen zu reden. Der WSE hat seinen Sitz in Strausberg (Märkisch-Oderland).

Die Mitteilung des WSE über Probleme hatten in Grünheide Sorgen um die Versorgung der Bevölkerung befeuert. Diese Ängste sind ein Argument einer Bürgerinitiative gegen die Ansiedlung von Tesla. Der Landrat verweist darauf, dass zu DDR-Zeiten vergleichbare und größere Unternehmen in der Region mit Wasser versorgt wurden – Zementfabriken, Stahlwerke, Reifenhersteller. Auch die Bürger seien damals weniger sparsam mit Wasser umgegangen als heute.

